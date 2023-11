Les solutions contre le mal de gorge

Votre gorge vous brûle à tel point qu’avaler votre salive est devenu une véritable torture? Certains remèdes de grand-mère peuvent vous aider à apaiser la douleur.

Sensation de brûlure, douleurs et irritation... Quand le mal de gorge s’installe, c’est souvent le signe d’une infection comme le rhume, la grippe, l’angine, la pharyngite... Ces douleurs sont provoquées par une inflammation des muqueuses et s’accompagnent parfois d’un enrouement ou de la toux. Heureusement, ce mal est généralement sans gravité et s’estompe au bout de quelques jours.

4 remèdes contre le mal de gorge

Mais quand déglutir fait souffrir, il est normal de chercher des solutions pour apaiser le feu.

Les aliments qui soulagent

Le miel, le gingembre et le citron seraient particulièrement efficaces pour lutter contre les maux de gorge. Notamment en raison de leurs nombreuses vertus:

le miel: il a des propriétés anti-infectieuses et antibiotiques, cicatrisantes, antioxydantes, énergétiques et tonifiantes, sédatives et calmantes...

le gingembre: il a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. On l’utilise aussi souvent pour booster le système immunitaire.

le citron: l’acidité du citron peut avoir un effet astringent et antiseptique.

Ensemble, ces trois ingrédients s’associent parfaitement.

Les tisanes qui réchauffent

Utilisez les trois ingrédients cités juste avant pour vous préparer une tisane. Vous verrez: la combinaison de leurs différentes vertus et de la chaleur de la boisson apaiseront momentanément votre mal de gorge. Si vous n’en avez pas sous la main, il existe d’autres plantes qui pourront vous soulager, dont notamment:

Le bouillon-blanc : cette plante est reconnue par les autorités pour ses vertus calmantes et cicatrisantes.

: cette plante est reconnue par les autorités pour ses vertus calmantes et cicatrisantes. La lavande : on dit d’elle qu’elle est apaisante, anti-inflammatoire, antispasmodique et calmante. Bref, la plante idéale contre les maux de gorge.

: on dit d’elle qu’elle est apaisante, anti-inflammatoire, antispasmodique et calmante. Bref, la plante idéale contre les maux de gorge. Le thym: la tisane de thym a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires.

Lire aussi | Les vertus des thés et tisanes

Les gargarismes qui désinfectent

Rien de tel que cette méthode ancestrale pour soulager votre gorge douloureuse, réhydrater vos muqueuses et calmer leur inflammation. Plusieurs ingrédients fonctionnent, choisissez celui qui vous convient le mieux ou alternez:

Bicarbonate de soude : versez une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d’eau, mélangez jusqu’à sa dissolution et effectuez des gargarismes.

: versez une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d’eau, mélangez jusqu’à sa dissolution et effectuez des gargarismes. Eau salée : versez une demi-cuillère à café de sel dans une tasse d’eau chaude, mélangez jusqu’à la dissolution du sel et laissez tiédir.

: versez une demi-cuillère à café de sel dans une tasse d’eau chaude, mélangez jusqu’à la dissolution du sel et laissez tiédir. Vinaigre de cidre: versez une bonne cuillère à café de vinaigre de cidre bio dans une tasse d’eau tiède et effectuez des gargarismes.

Les inhalations qui réhydratent

Respirez des vapeurs d’eau afin de réhydrater les muqueuses asséchées, irritées. Cette technique permet de décongestionner et de calmer l’inflammation. N’hésitez pas à ajouter quelques gouttes d’huile essentielle pour davantage de vertus. Mais demandez au préalable conseil à votre pharmacien ou votre médecin traitant.

