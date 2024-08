Nager dans le Sud de l’Europe pourrait devenir risqué

Le risque de schistosomiase, une maladie tropicale, augmentera fortement au cours du siècle en raison de l’émergence d’un ver plat parasite, ressort-il d’une nouvelle étude de la KU Leuven. La cause principale est le dérèglement climatique, étant donné qu’il permet aux escargots d’eau douce, qui transmettent le parasite, de survivre dans plusieurs pays du sud de l’Europe.

La schistosomiase est une maladie tropicale provoquée par des vers plats parasites et transmise par des escargots d’eau douce (dont le Bulinus truncatus). Il s’agit de la maladie infectieuse qui se répand le plus vite après la malaria avec plus de 200 millions de contaminations chaque année.

Éruption cutanée, douleur...

Les personnes peuvent être infectées en se baignant dans des eaux douces contaminées comme des rivières, des étangs et des lacs. Les symptômes typiques sont:

l’éruption cutanée,

l’anémie,

une douleur au ventre

et la présence de sang dans l’urine ou les selles.

La maladie peut également mener à l’infertilité, le cancer de la vessie, la fibrose du foie ou encore des retards de croissance ou d’apprentissage chez les enfants.

Escargot d’eau douce

Les biologistes de la KU Leuven, le musée royal de l’Afrique centrale et l’Université de Copenhague ont étudié les températures minimales et maximales auxquelles l’escargot d’eau douce peut survivre. « Nous constatons que les escargots peuvent facilement s’adapter à de nouvelles conditions », détaille le chercheur de la KU Leuven, Tim Maes. « Ils peuvent ainsi facilement coloniser de nouvelles régions comme l’Europe. »

Les données ont été combinées avec des modèles qui prédisent le climat européen du siècle à venir dans le but d’estimer la répartition future de l’escargot. L’analyse indique que le climat dans de larges parties de l’Espagne, du Portugal, de la France, de l’Italie et de la Grèce sera propice à sa survie.