Nutritionniste, diététicien...: qui fait quoi?

Consulter un spécialiste pour s’assurer une bonne hygiène alimentaire est de plus en plus courant. Mais vers lequel se diriger? On fait le point…

D’un premier abord, toutes ces professions se ressemblent un peu: elles visent à fournir au patient des conseils et recommandations relatifs à ses habitudes alimentaires, en évaluant ses besoins. Ceux-ci sont adaptés à son profil, tant dans des situations physiologiques normales (enfant, sportif, personne âgée…) que pathologiques (obésité, intolérance alimentaire, diabète…). Il existe pourtant quelques différences. Le diététicien est souvent considéré – à tort – comme un spécialiste des régimes, à consulter en cas de surpoids. En Belgique, c’est surtout le seul spécialiste alimentation et santé dont le titre est protégé par la loi et reconnu par l’État, via un numéro Inami, sanctionné par un diplôme obtenu au terme d’un cursus de 3 ans dans une Haute École. Cette reconnaissance permet aux consultations chez le diététicien d’être remboursées par certaines mutuelles. A contrario, n’importe qui peut se prétendre nutrithérapeute, nutritionniste ou coach/expert en nutrition, même s’il n’a aucun bagage scientifique ou médical. Dans les faits, certains sont à la base médecins, pharmaciens ou diététiciens, et beaucoup ont suivi une formation spécifique, qui peut être de qualité mais non reconnue officiellement. Le fait que ces professions ne soient pas réglementées, ni encadrées, doit inciter à la prudence, la compétence et la qualité de la formation du praticien n’étant pas assurée. Or, certaines pratiques peuvent avoir un impact négatif sur la santé du patient, voire s’apparenter à un exercice illégal de la médecine si elles ne sont pas encadrées par un médecin. C’est le cas des prises de sang pour déterminer d’éventuelles carences et listes de compléments alimentaires. À noter, enfin, que seuls les professionnels de la santé reconnus peuvent avoir accès au dossier médical du patient ou à son résumé: ce sera donc le cas d’un diététicien, diététicien nutritionniste ou médecin spécialisé en nutrition.