Oubli, trou de mémoire... Simple distraction ou vrai problème?

Vous n’arrivez pas à vous souvenir du nom d’une star de cinéma ou d’une connaissance... Quand un trou de mémoire devient-il préoccupant?

Une enquête menée par Plus Magazine a révélé que pas moins de 72 % des lecteurs ont déclaré avoir remarqué qu’ils oubliaient de plus en plus de choses avec l’âge. Parmi ceux qui ne souffrent pas d’oublis, près de la moitié craint des trous de mémoire à l’avenir. Dire que la mémoire nous préoccupe est un euphémisme. « Tout le monde a déjà eu un trou : un nom ou une notion nous échappe et nous ne parvenons pas à l’énoncer. Et puis, alors que vous faites tout autre chose, le mot que vous cherchiez vous revient subitement. C’est gênant, mais cela fait partie du processus normal de vieillissement et ce n’est pas un véritable oubli. En effet, cette information est toujours disponible dans votre mémoire mais votre moteur de recherche interne met plus de temps à la retrouver, analyse le Pr Sebastiaan Engelborghs, neurologue (UZ Brussel, VUB et UAntwerpen). Avec l’âge, ce moteur de recherche fonctionne moins efficacement chez la plupart des gens. En effet, avec l’âge, la mémoire permanente contient beaucoup plus d’informations, ce qui peut amener le moteur de recherche à hésiter entre différents éléments. Mais on a aussi plus d’expérience, ce qui permet de compenser une mémoire plus lente. On est toujours capable de prendre des décisions. »

Un problème de concentration

Le fait de ne pas se souvenir de ce qu’on va chercher, disons, dans son garage ou sa cuisine, dépend d’un autre mécanisme. « Ce n’est pas un oubli. En fait, vous n’avez jamais stocké cette information dans votre mémoire parce que vous étiez distrait à ce moment-là et pensiez à autre chose ou parce que quelqu’un vous a sollicité. C’est ce qui se passe souvent lorsqu’on fait plusieurs tâches à la fois. Cela ralentit les processus cérébraux et est très inefficace. En revenant à votre point de départ, vous vous souvenez souvent à nouveau de ce que vous alliez chercher ».

Avec l’âge, on a plus d’expérience, ce qui permet de compenser une mémoire plus lente.

Le fait que vous ne vous souveniez plus de ce que vous alliez faire est lié à la fois à ce moteur de recherche moins performant dans votre mémoire et à la perte de concentration due à l’âge. « Par conséquent, vous avez besoin de faire une pause plus rapidement pour pouvoir vous concentrer à nouveau par la suite. Combiné à la pratique du multitâche, ce phénomène semble favoriser les oublis à un âge plus avancé. En théorie, il est possible de remédier à ce problème en restant concentré sur une seule tâche, mais dans la pratique, c’est compliqué. Nous sommes tous distraits par des stimuli tels que l’arrivée d’un e-mail ou d’un message sur notre smartphone, ou nous sommes perdus dans nos pensées. »

Des filtres plus stricts

Avec l’âge, les filtres qui déterminent les informations que nous laissons entrer dans notre mémoire de travail semblent fonctionner de manière plus sélective et donc plus stricte qu’à 20 ans, ce qui se traduit par une mémorisation moins spontanée. La vitesse de traitement des nouvelles informations est également plus lente. « Mais on retient encore beaucoup de nouvelles choses. En ce qui concerne le vocabulaire, il a même été démontré qu’il continue à s’enrichir de nouveaux mots jusqu’à un âge avancé. La richesse du vocabulaire est proportionnelle à l’âge. »

Les troubles de la mémoire

Si ces formes d’oubli sont inoffensives, à partir de quel moment les pertes de mémoire ne sont-elles plus le résultat du vieillissement normal ? « C’est difficile à dire. En règle générale, il faut se demander si le niveau général des fonctions cognitives s’est détérioré. Si une personne normalement ponctuelle commence à oublier des rendez-vous ou des paiements, ou à arriver plus souvent en retard, c’est le signe que quelque chose ne va pas. L’entourage s’en aperçoit généralement en premier, mais il arrive parfois que des personnes très instruites soient les premières à pouvoir décrire avec précision les tâches qui leur sont plus difficiles. »

Une mémoire défaillante ne veut pas automatiquement dire démence. L’apnée du sommeil peut également provoquer des troubles très similaires, tout comme certains médicaments, des carences en vitamines, la dépression, le deuil, le stress chronique, les problèmes de thyroïde, entre autres. De plus, chaque mémoire est unique étant donné qu’elle est propre à la vie et aux expériences vécues, et que chacun a sa propre façon d’expérimenter et d’utiliser sa mémoire.