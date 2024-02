Pourquoi ai-je mal aux cheveux?

« Je ressens parfois une douleur lancinante aux cheveux, surtout au sommet du crâne. À quoi est-ce dû et comment réagir? »

On pourrait être tenté d’en rire, mais la douleur capillaire existe bel et bien. Dans le cas de la trichodynie, le cuir chevelu reste intact, mais une douleur sous-cutanée se fait sentir. Et contrairement à ce que le nom suggère, cette douleur ne se situe pas dans le cheveu lui-même, mais au niveau de ses racines, là où passent les terminaisons nerveuses. Les cheveux poussent, en effet, par la racine et prennent un pli naturel.

Les cheveux humides

«Dans la majorité des cas, la douleur capillaire est causée parce qu’on contrarie le sens naturel de la pousse des cheveux. C’est le cas, par exemple, lorsqu’on porte une perruque ou un casque ou qu’on fait une queue de cheval serrée. Autre déclencheur connu, se mettre au lit avec les cheveux encore humides. Pendant le sommeil, les cheveux risquent de prendre des plis contre nature tout en séchant, ce qui explique qu’on se lève avec un mal aux cheveux désagréable», explique le Dr Ingrid Van Riet, dermatologue (Carpe Clinic).

Les personnes qui ont des épis, qui disciplinent leurs cheveux différemment pour des raisons esthétiques ou qui aplatissent ceux qui rebiquent sont également touchées. «Comme les animaux, nous sommes capables – inconsciemment – de hérisser nos cheveux grâce aux minuscules muscles qui entourent chaque racine. Si ces petits muscles, ainsi que les cheveux, sont continuellement contrariés pour maintenir une coiffure, ils peuvent s’irriter et provoquer des douleurs.»

Les douleurs capillaires peuvent également être liées à une déviation de la colonne vertébrale à hauteur du cou, d’où partent les terminaisons nerveuses du cuir chevelu. Si une contraction se produit au niveau des vertèbres supérieures, coinçant ainsi ces nerfs, elle peut provoquer une douleur qui irradie vers le cuir chevelu.

Le sens de la pousse

On peut éviter ce type de maux capillaires en respectant autant que possible le sens naturel de la pousse des cheveux. «Laissez vos cheveux sécher à l’air libre, ils se mettront d’eux-mêmes comme il faut. Si vous souhaitez coiffer vos cheveux, choisissez une coiffure qui respecte autant que possible le sens de la pousse. Votre coupe, qu’elle soit courte ou longue, n’a aucune incidence sur la sensibilité des racines et des follicules.»

En outre, évitez autant que possible de tirer sur votre cuir chevelu, comme c’est le cas avec les extensions, une queue de cheval ou un chignon, par exemple. Une chevelure grasse peut également provoquer des douleurs capillaires, car les cheveux, plus raides et collants, perdent leur souplesse. Ils sont alors plus enclins à se mettre à contre-sens. Il faut alors les laver plus souvent.