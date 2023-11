Pourquoi chaque adulte devrait connaître son taux de cholestérol

Chaque adulte, quel que soit son âge, devrait connaître deux valeurs de santé: sa tension artérielle et son cholestérol. Sur ce dernier point, nous sommes particulièrement mal lotis. Pas moins de 8 Belges sur 10 ne le connaissent pas, selon une enquête récente. Si la quasi-totalité des personnes interrogées savent qu’un taux de cholestérol élevé peut entraîner des maladies cardiovasculaires, 63% des plus de 50 ans ne l’ont jamais mesuré.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en Belgique, avec 31.000 décès par an. Tout le monde, y compris ceux qui se sentent en bonne santé, a donc intérêt à connaître son taux de cholestérol. L’enquête portant sur la santé des Belges de Sciensano a également révélé que près d’un Belge sur deux souffre d’hypercholestérolémie (ou taux de cholestérol trop élevé). Les recommandations de Sciensano sont claires: il est conseillé de mesurer le taux de cholestérol dans le cadre d’un dépistage cardiovasculaire général à partir de 40 ans, voire en cas d’hypercholestérolémie familiale, une maladie génétique qui touche un Belge sur 300.

Pourtant, cette nouvelle enquête montre que la majorité des personnes interrogées n’ont jamais mesurer leur taux de cholestérol. Plus de 66% n’en ont même jamais parlé avec un médecin.

Adaptation du mode de vie

Cependant, un constat encourageant se dégage également: la grande majorité des personnes qui savent qu’elles ont un taux de cholestérol élevé ont adapté leur mode de vie en mangeant plus sainement (63%), en consommant moins d’alcool (59%) et en faisant plus d’exercice (35%). Ces choix sont conformes aux recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie, qui préconisent également d’arrêter de fumer, de perdre du poids et de prendre des médicaments lorsque le médecin traitant le juge nécessaire.

Bien que 73% des Belges interrogés estiment connaître ces mesures pour réduire leur cholestérol, la majorité d’entre eux restent inactifs. Non seulement parce qu’il est difficile de changer ses habitudes (60%) ou par manque de temps (55%), mais surtout parce qu’ils n’ont pas de symptômes liés à l’hypercholestérolémie (69%).

Le tueur silencieux

Cette réticence à agir témoigne d’un manque de compréhension des risques réels. Tueur silencieux, le cholestérol, comme l’hypertension artérielle, ne présente aucun symptôme avant qu’il ne soit trop tard. Pourtant, il peut causer de graves problèmes de santé en s’accumulant sur les parois de nos artères, en obstruant nos vaisseaux sanguins et en entraînant potentiellement des maladies graves telles que des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques. En Belgique, 750.000 personnes souffrent chroniquement d’une maladie cardiovasculaire et 31.000 décès – en grande partie évitables – sont enregistrés chaque année.

Ernst Rietzschel, cardiologue (UZ Gent): « L’excès de cholestérol est une menace latente pour la santé qui est trop souvent ignorée. D’une part, parce qu’il n’y a pas de symptômes et, d’autre part, parce que les gens n’ont ni le temps ni la motivation nécessaires pour modifier leur mode de vie. Il est essentiel d’accorder plus d’attention à ce problème, car un taux de cholestérol trop élevé augmente le risque de maladie cardiovasculaire et ses conséquences peuvent être évitées. Surveiller son cholestérol est aussi important que de garder un œil sur d’autres aspects de sa santé, comme arrêter de fumer, faire suffisamment d’exercice, gérer son stress et contrôler son poids et sa tension artérielle. Tout le monde peut faire mesurer son cholestérol par une simple prise de sang. Mesurer, c’est savoir, et c’est le premier pas vers une vie plus saine ».

Un résultat oublié

Parmi ceux qui ont fait mesurer leur taux de cholestérol, 88% ont déclaré que cela remontait à plus de deux ans. Plus de 30% des participants ayant fait mesurer leur taux de cholestérol ne se souvenaient pas du résultat. À la suite de ces révélations, une campagne nationale de sensibilisation sera lancée pour sensibiliser les gens au cholestérol et les encourager à vérifier leur taux de cholestérol à l’aide une prise de sang. La campagne en ligne, qui se poursuivra jusqu’en janvier, est teintée d’humour afin de rendre le sujet plus accessible à un public plus large.

