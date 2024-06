Pourquoi les aliments ultra-transformés sont aussi ultra-malsains

Prêts à être consommés rapidement, riches en graisses saturées, en sucre et en sel, et agrémentés d’exhausteurs de goût ou de conservateurs, les aliments ultra-transformés sont très populaires. Ils constituent pourtant une menace pour la santé. Une nouvelle étude d’envergure a mis en évidence des liens étroits avec 32 problèmes de santé, dont des maladies cardiovasculaires et des troubles mentaux.

Depuis des années, les scientifiques expriment de vives inquiétudes quant à la consommation toujours croissante d’aliments ultra-transformés tels que les chips, les biscuits, les barres énergétiques, les nuggets de poisson et de poulet, les nouilles instantanées, les plats préparés ou les fast-foods. Parce que ces produits ont subi une série de processus industriels complexes pour leur donner une certaine saveur, une apparence spécifique ou une durée de conservation plus longue, ils contiennent des ingrédients ou ont subi des transformations que vous ne pouvez pas reproduire vous-même dans votre cuisine. Et leurs effets sur la santé ne sont, par conséquent, pas tout à fait inoffensifs... En outre, leurs propriétés spécifiques (telles que le sel et les graisses) incitent les gens à en manger ou à en boire davantage, ce qui a naturellement un impact sur le poids. Ces dernières années, plusieurs études associent ce type d’aliments à toutes sortes de problèmes de santé, bien que les mécanismes exacts à l’origine de ces liens soient restés flous jusqu’à présent.

Des critères stricts

Une nouvelle étude à grande échelle publiée dans le British Medical Journal (BMJ), qui a examiné plus d’une décennie d’études impliquant au total quelque 10 millions de participants de différents pays, apporte désormais des preuves solides d’effets néfastes sur la santé. L’équipe de recherche a utilisé des critères très stricts et n’a retenu que les études répondant à des normes de qualité élevées. Il en ressort que la consommation régulière de ce type d’aliments pourrait être très fortement liée à 32 problèmes de santé, dont la mort prématurée, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les troubles mentaux, les maladies respiratoires, les maladies gastro-intestinales et les problèmes métaboliques (diabète, obésité…).

Toutes ces recherches n’ont évidemment pas la même force. Les preuves les plus convaincantes concernent le lien entre la consommation d’aliments ultra-transformés et un risque accru de mortalité due aux maladies cardiovasculaires et au diabète de type 2. Cela souligne la nécessité d’éviter ce type de produits pour prévenir ces maladies chroniques. Ils ont également fait le lien entre ces aliments et l’augmentation des problèmes d’anxiété et de dépression, ainsi que l’augmentation des symptômes respiratoires tels que la respiration sifflante. Les résultats renforcent également l’idée que les aliments ultra-transformés sont en partie responsables de l’épidémie croissante d’obésité et de tous les problèmes de santé qui y sont associés.

Mécanismes biologiques

Maintenant que les liens ont été clairement mis en évidence, il s’agit également d’élucider les mécanismes biologiques sous-jacents. Quels sont exactement les processus qui font que ces aliments ont un tel impact sur diverses facettes de notre santé physique et mentale? De telles connaissances pourraient conduire à des interventions plus ciblées et à une plus grande volonté de la part des consommateurs de mettre ces aliments de côté.

Comment reconnaître les aliments ultra-transformés – Une longue liste d’ingrédients

– La présence de nombreux additifs destinés à rendre le produit plus attrayant, tels que des colorants ou des arômes, des épaississants, etc.

– Certains ingrédients sont difficiles à déchiffrer comme l’huile hydrogénée, le sucre inverti, la maltodextrine, etc.

Sources: BMJ, Test-Achats