L’hypertension artérielle est l’un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. Cette affection peut être traitée efficacement par des médicaments. Le problème majeur réside dans l’observance du traitement. Jusqu’à la moitié des patients ne suivent pas leur traitement.

« Tout au long du mois de mai, nous menons une campagne de sensibilisation pour souligner l’importance d’une bonne tension artérielle », explique la professeure Tine De Backer (UZ Gent), cardiologue et présidente du Comité belge de l’hypertension. Cette année, l’accent est mis sur l’observance du traitement, un problème souvent sous-estimé. Et pourtant, le fait de ne pas suivre un traitement ou de prendre des médicaments de manière incorrecte est responsable d’au moins 200.000 décès par an en Europe. Dans notre pays, plus d’un patient sur trois traités pour l’hypertension abandonnent leur traitement après seulement 6 mois. Seuls 50% d’entre eux suivent correctement leur traitement prescrit à long terme.

Pourquoi est-il si difficile pour de nombreuses personnes de suivre un traitement contre l’hypertension?

Prof. Tine De Backer : « Plusieurs facteurs entrent en jeu. Par exemple, le traitement consiste souvent en une combinaison de plusieurs pilules hypotenseurs, qui viennent parfois s’ajouter à d’autres médicaments, ce qui rend bien sûr les choses plus difficiles. L’utilisation d’un pilulier et d’une alarme ou d’une application qui vous rappelle de prendre vos médicaments serait une possible solution. »

Dans le traitement de l’hypertension, il est également important de prendre les médicaments à peu près à la même heure chaque jour. Cela demande un peu d’organisation. C’est pourquoi nous conseillons aux patients de choisir l’heure qui leur convient le mieux. Nous constatons également que lire la notice de chaque médicament peut être décourageant, puisqu’elle énumère tous les effets secondaires possibles. Retenez que dans la pratique, ceux-ci ne sont pas très graves. En outre, ce trouble est généralement asymptomatique... À l’exception parfois de maux de tête, de saignements de nez ou des envies intempestives d’uriner la nuit, l’hypertension artérielle ne suscite en effet pas de symptômes directs. De nombreux patients ne sont donc pas aussi convaincus et motivés de suivre ce traitement préventif ».

Doit-on suivre un tel traitement à vie?

« En général, oui. Si votre tension artérielle est élevée, il s’agit généralement d’un problème chronique. Lorsque vous arrêtez votre traitement, la tension artérielle augmente à nouveau, ce qui accroît considérablement le risque de maladie cardiaque, mais aussi d’infarctus cérébral. Dans certains cas, il peut s’agir d’un problème temporaire, lorsque la tension artérielle est élevée en raison d’une période de stress aigu. Mais c’est plutôt exceptionnel ».

Les médicaments contre la tension artérielle ont-ils beaucoup d’effets secondaires?

« Non. Ces médicaments sont généralement très bien tolérés et la plupart des effets secondaires sont inoffensifs. Ils peuvent parfois provoquer des vertiges si la tension artérielle est trop basse. Il arrive aussi que les chevilles gonflent parce que le médicament dilate les vaisseaux sanguins pour réduire la pression. En raison de leur effet diurétique, vous pourriez également avoir envie d’uriner plus souvent. Mais en prenant votre médicament le matin ou au plus tard à l’heure du déjeuner, cela ne devrait pas vous poser de problème la nuit. La plupart des effets secondaires peuvent être résolus en passant à une autre classe de médicaments ou en adaptant le dosage. »

Les pilules combinées peuvent-elles favoriser l’observance?

« Elles présentent le grand avantage de ne nécessiter qu’une seule pilule pour traiter l’hypertension, ce qui réduit naturellement le risque d’oubli. Chez les personnes souffrant d’une hypertension légère, un seul médicament suffit généralement. Dès que la pression artérielle devient trop élevée, il faut utiliser 2 ou 3 molécules pour y faire face. Des combinaisons de plusieurs médicaments sont déjà sur le marché aujourd’hui. »

Outre les médicaments, pouvez-vous agir vous-même pour maîtriser votre tension artérielle?

« Il n’est pas nécessaire de supprimer complètement le sel de son alimentation, mais il faut en limiter la consommation à moins de 5 grammes par jour. Le rôle du sel fait l’objet de nombreux débats, car tout le monde n’est pas sensible à ses effets de la même manière. Mais avec un maximum de 5 grammes par jour, vous avez plus de chances de vous en sortir. En outre, les conseils généraux de style de vie pour les maladies cardiovasculaires s’appliquent, comme faire suffisamment d’exercice, manger suffisamment de fruits et de légumes, mettre au menu des poissons gras et des graisses saines (non saturées) et limiter sa consommation d’alcool à un maximum de deux verres par jour (ou 10 unités par semaine), comme le prescrivent les lignes directrices. À partir de 40 ans, tout le monde devrait faire contrôler sa tension artérielle au moins une fois par an. Si l’on souffre déjà d’hypertension et que l’on prend des médicaments, il est préférable d’effectuer des mesures plus fréquentes, mais cela ne doit pas non plus devenir une obsession ».