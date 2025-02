Grain de sable, poussières ou encore une particule plus dangereuse... Voici les réflexes à adopter pour venir à bout d’une « crasse dans l’œil » en toute sécurité.

Vous avez un cil ou une crasse dans l’œil? En clignant plusieurs fois des yeux, il est souvent possible de s’en débarrasser. Mais pour d’autres corps étrangers plus gros (ou dangereux), c’est parfois plus compliqué. Voici les bons gestes à adopter.

Les bons gestes en cas de crasse dans l’oeil

Lavez-vous les mains avant d’observer l’œil à la lumière. Et retirez vos lentilles, si vous en portez;

Observez votre oeil: retournez votre paupière supérieure et regardez vers le bas, puis retournez votre paupière inférieure et regardez vers le haut;

Une fois le corps étranger identifié, essayez de retirer la particule indésirable avec la pointe d’un mouchoir parfaitement propre et humide;

Si par contre, cela ne suffit pas à localiser et retirer la petite saleté, versez deux ou trois gouttes pour les yeux (ex. collyre);

Si vous avez reçu dans l’oeil une écharde, une limaille de fer ou tout autre objet tranchant, consultez immédiatement un expert;

En cas de projection d’un produit toxique, rincez l’œil bien ouvert, durant 30 minutes, à l’eau tiède et voyez un médecin.

À éviter

Frotter son oeil;

Utiliser une pince à épiler ou du coton sec pour retirer le corps étranger;

Exercer une pression sur le globe oculaire;

Essayer de retirer vous-même de l’œil une écharde ou tout autre particule blessante.

Dois-je me rendre aux urgences?

En situation de danger, certains signes doivent vous alerter. Consultez immédiatement les urgences si vous présentez l’un des symptômes suivants: