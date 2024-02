Quel(s) sport(s) pratiquer après 50 ans?

On ne le répétera jamais assez: faire du sport est essentiel pour rester en bonne santé plus longtemps. Mais passé 50 ans, il faut être plus vigilant face aux risques de blessures. Quelles activités physiques privilégier?

Faire du sport après 50 ans ne s’envisage pas de la même manière qu’à vos 20 ans. Dans la mesure du possible, mieux vaut se faire encadrer par un professionnel, mais surtout éviter les sports trop intensifs. Une chose est sûre, il faut être particulièrement attentif à son corps (rythme cardiaque, essoufflement, risques de blessures) et respecter ses limites.

Le mieux est de pratiquer une activité sportive régulière, de manière progressive. Vous vous verrez ainsi progresser, de quoi vous motiver à poursuivre sur votre lancée. En plus, si vos muscles sont souvent sollicités, ils gagneront en force et en volume, ce qui les rendra encore plus aptes à l’effort. Néanmoins, si vous n’aviez jamais fait de sport auparavant, ou tous cas plus depuis un petit moment, certains sports sont déconseillés. Mieux vaut envisager une activité d’endurance qu’une pratique qui mettra vos muscles sous tension.

Choisir et débuter un sport après 50 ans

On recommande généralement aux 55+ de faire au moins une demi-heure d’exercice physique modéré (marche, vélo) au minimum 5 jours/semaine, de préférence chaque jour. L’idéal est d’y ajouter deux séances hebdomadaires de musculation douce. Vous ne savez pas trop dans quoi vous lancer? On vous donne quelques idées.

La marche nordique

Vous n’aimez pas courir, ou vous n’avez plus le souffle pour? La marche nordique est une bonne alternative, qui vous fera progresser et qui améliorera votre endurance. Le principe? Marcher rapidement, en accentuant le mouvement naturel de balancier des bras pendant la marche et en propulsant le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons. Un sport qui présente plein d’avantages:

Brûler des calories

Se muscler

Mieux respirer

Améliorer son équilibre

Être en contact avec la nature

Limiter les chocs (grâce aux bâtons)

Les gyms douces (yoga, Pilates, Taï-chi...)

En effectuant des activités sportives douces, vous gardez votre corps en mouvements et en forme tout en préservant vos articulations. Non seulement l’activité a un impact positif sur le tonus musculaire et articulaire, mais aussi sur le bien-être et la santé mentale. Le yoga est une discipline du corps et de l’esprit qui utilise des postures physiques, des pratiques respiratoires et de méditation, ainsi que la relaxation profonde. Le Pilates est une méthode de gymnastique qui ressemble au yoga, et qui est réputée pour renforcer les muscles profonds, améliorer la posture et assouplir les articulations. Les séances sont basées sur un enchaînement d’exercices rythmés par la respiration. Le tai-chi est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans l’ordre pré-établi. Ces sports présentent eux aussi plein d’avantages:

Réduire les maladies liées à la vieillesse (maladies cardiovasculaires, diabète, arthrose...)

Gagner en souplesse et en mobilité articulaire

Mieux respirer

Prévenir les risques de chute

Améliorer son équilibre

Travailler la mémoire et la concentration

Lutter contre le stress et l’anxiété

Le vélo

Le vélo est une activité sportive qui se pratique à tous les âges. Ce serait d’ailleurs l’une des plus adaptées pour travailler l’endurance cardio-vasculaire, la force musculaire et le souffle. Mais passé un certain âge, il faut prêter attention à divers facteurs: notamment avoir du bon matériel, faire du vélo sur terrain plat et suivre son propre rythme.

Les sports d’eau

Outre la natation, on retrouve des sports tels que l’aquabike ou l’aquagym. Et si vous habitez pas loin des côtes, pourquoi ne pas opter pour le longe-côte, ou « l’aquawalking »? Il s’agit d’une randonnée en mer avec de l’eau jusqu’aux côtes. Des activités physiques bonnes pour la santé: