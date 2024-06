Rapportez vos médicaments périmés et non utilisés dans les pharmacies Multipharma

Du 5 au 30 juin 2024, Multipharma lance un appel particulier pour vous encourager à rapporter vos médicaments périmés ou non utilisés dans l’une des 243 pharmacies Multipharma. En effet, ces médicaments ne sont pas des déchets ordinaires. En les rapportant en pharmacie, vous assurez leur destruction sécurisée, évitant ainsi tout risque pour la santé publique et l’environnement.

Pourquoi ramener les médicaments périmés ou non utilisés en officine ?

Lorsqu’ils sont jetés négligemment ou éliminés par les eaux usées, les médicaments périmés ou non utilisés libèrent des substances actives dans l’environnement. Ces résidus chimiques se retrouvent dans nos cours d’eau, posant un risque sérieux pour la biodiversité. Des études montrent que ces substances peuvent altérer la reproduction et le comportement des espèces aquatiques, affectant ainsi toute la chaîne alimentaire. De plus, la présence de médicaments dans les eaux peut diminuer la qualité de l’eau potable, présentant un risque potentiel pour la santé publique. En rapportant vos médicaments périmés en pharmacie, vous contribuez non seulement à prévenir ces risques, mais également à améliorer le recyclage et la gestion sûre des substances pharmaceutiques.

Quand les médicaments sont-ils périmés ?

Nous vous conseillons de régulièrement jeter un coup d’œil à la date de péremption des médicaments sur l’emballage de vos médicaments. En général, elle est précédée de l’abréviation « EXP » ou de la mention « à utiliser avant ». Ce principe vaut également pour les préparations pharmaceutiques. Pour ce qui est des produits tels que les gouttes oculaires ou nasales, nous vous recommandons de noter la date d’ouverture du médicament, comme indiqué dans la notice ou sur l’emballage, pour déterminer la durée de conservation après ouverture. La date de péremption de vos médicaments est dépassée ? Ramenez-les en pharmacie. C’est possible durant toute l’année, mais le Challenge RECUPILLS a pour but sensibiliser sur ce geste et propose des sachets spécialement conçus à cet effet.

Quels médicaments pouvez-vous ramener ?

Les médicaments suivants, à l’exception de leur boite en carton et de leur notice en papier :

– Pilules, capsules et suppositoires non consommés dans leur blister/emballage d’origine

– Restes de pommades dans leurs tubes

– Restes de sirops et médicaments liquides dans leurs flacons (gouttes pour le nez, les oreilles...)

– Restes de sprays et d’aérosols dans leurs flacons

– Patches non utilisés