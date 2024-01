Se remettre en forme après les fêtes en 10 étapes

Beaucoup de gens pensent qu’ils devraient faire une cure détox en janvier pour soulager leur foie. Mais ce n’est pas la seule option...

Fête de famille, dîner à deux, soirée entre amis... Votre fin d’année a été riche en repas généreux. Mais tous ces excès pèsent lourd sur votre estomac et vous avez désormais l’impression d’avoir le ventre gonflé. Il est temps de mettre votre organisme au repos! Suivez nos conseils pour retrouver la forme après les fêtes.

1. Boire de l’eau

« D’abord de l’eau, le reste après » n’est pas seulement une règle d’or à suivre en cas de brûlure. Notre organisme a besoin d’eau pour fonctionner correctement. Or, après les fêtes de fin d’année, notre corps est justement déréglé. L’eau s’avère dès lors un puissant allié pour le remettre en forme. Qu’elle soit froide, tiède ou chaude, peu importe, gardez de l’eau à proximité tout au long de la journée et sirotez-la régulièrement. Besoin d’une saveur? Ajoutez-y quelques gouttes de citron pour la parfumer, ou testez d’autres types d’infusions. Un bouillon bien chaud est également très bien quand il fait froid.

Tips: le thé devient amer quand il est refroidi. Ce n’est pas le cas avec des infusions d’herbes ou de fruits.

2. Se reposer

Écoutez votre corps et prenez le temps de vous reposer. Se reposer ne signifie pas nécessairement dormir, mais récupérer d’un effort, qu’il soit physique ou mental. Ou faire une pause entre divers stimuli : éteignez la télévision, la radio et détendez-vous. N’hésitez pas à mettre votre téléphone portable en mode silencieux.

3. Faire de l’exercice

La période de fin d’année est souvent l’occasion de resserrer les liens avec des proches et amis. Et cela se traduit souvent par des sorties dans les mois qui suivent: manger ensemble, boire un verre et… rester assis. Changez ce schéma et convenez de faire quelque chose d’actif ensemble, en fonction de vos intérêts communs. Il peut s’agir d’une promenade dans une région ou une ville que vous souhaitez explorer depuis longtemps, d’une visite d’un lieu, d’une expo... Vous pouvez également vous entraider, en coupant du bois pour le poêle, en rangeant le jardin, ou participant au déménagement de l’un ou de l’autre...

4. Prendre un bain de lumière

Ne restez pas enfermé chez vous et sortez pour profiter du soleil d’hiver lorsque celui-ci pointe le bout de son nez. Votre corps produira alors de la vitamine D et de la sérotonine, qui dépendent de la quantité de lumière reçue. La sérotonine est le neurotransmetteur qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau.

5. S’aérer

Lorsqu’il fait froid dehors, on est tenté de rester bien au chaud à l’intérieur. Pourtant, vous devriez mettre le nez dehors tous les jours. Des études montrent que même l’air pollué des villes est plus sain que l’air intérieur, alors n’oubliez pas de sortir ou d’aérer votre maison avec de l’air frais de temps en temps.

Tips: rien de tel que de respirer l’air frais de la mer. L’air salin et l’iode sont gratuits.

6. Hydrater sa peau

Éviter à votre peau d’être brûlée par le froid extérieur et l’air sec de votre chauffage. Après la douche ou le bain, prenez le temps de bien hydrater votre peau avec une crème hydratante un peu plus grasse. Et prenez l’habitude d’appliquer régulièrement une bonne dose de crème grasse sur votre visage et vos mains: ce sont eux qui sont le plus souvent exposés à l’air rude de l’hiver.

7. Faire le plein de fibres

La régularité et les fibres sont bénéfiques à votre digestion. Consommez donc vos cinq portions de fruits et légumes par jour. Une banane, par exemple, est un en-cas idéal, non seulement en raison de ses fibres et de la sensation de satiété qu’elle procure, mais aussi parce qu’elle est une source de tryptophane. Ce dernier, sous l’effet d’un apport suffisant en lumière naturelle, est transformé en sérotonine dans le cerveau.

8. S’occuper de son bien-être

Au lieu de vous offrir un bon repas, optez pour une visite au sauna ou au hammam. Deux options idéales pour se réchauffer en hiver, mais aussi pour profiter des effets bénéfiques de la vapeur d’eau sur l’esprit. Bonus: la tentation de manger des aliments gras et malsains est généralement réduite. La sensation de purification ressentie après un séjour bien-être vous donnera en effet envie de manger des choses saines.

9. Troquer le gras par des alternatives saines

Ne vous mettez pas au régime pour vous débarrasser de vos kilos superflus, mais adoptez de bonnes habitudes: remplacez la crème par une alternative plus maigre, mélangez la mayonnaise avec du yaourt, choisissez des plats moins gras en les cuisinant à la vapeur. Et ne vous laissez pas tenter par les préparations festives typiques encore vendues à prix cassés au supermarché.

10. Se remémorer les bons souvenirs

Pourquoi ne pas créer un album avec des photos, des cartes de Noël et d’autres souvenirs amusants? Coucher sur papier les bons moments que vous avez passés lors des fêtes de fin d’année ainsi que les cadeaux que vous avez offerts et reçus. Bref, prenez le temps de vous remémorer les bons souvenirs. Il n’y a pas de meilleure arme contre le stress nocif...

Ariane De Borger

