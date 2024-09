Un cours en ligne pour apprendre à faire face à la démence précoce

Les personnes atteintes de démence à un stade précoce manifestent souvent des symptômes bien différents de ceux observés chez les personnes plus âgées, et les soins proposés ne répondent pas toujours adéquatement à leurs besoins spécifiques. Pour pallier ce manque, le Collège universitaire Odisee lance un cours en ligne gratuit dédié à la gestion de l’anxiété, du stress et des troubles du sommeil.

L’attention portée à la démence précoce a heureusement augmenté ces dernières années, notamment grâce à des initiatives comme le programme « Restaurant Misverstand », qui aborde les défis quotidiens liés à cette maladie complexe. En Belgique, la démence précoce affecte un nombre croissant de personnes de moins de 65 ans. Bien qu’aucune statistique précise n’existe pour la Belgique francophone, on estime qu’environ 19 000 personnes en seraient atteintes, couvrant plusieurs formes de la maladie, selon le Parlement wallon. Toutefois, comme les troubles de la mémoire et autres difficultés cognitives apparaissent à un âge plus jeune, il faut souvent attendre longtemps avant d’obtenir un diagnostic précis. Dans de nombreux cas, la dépression ou le burnout sont d’abord suspectés.

Pas de médicaments

« Les recherches montrent que les personnes atteintes de démence précoce rencontrent souvent des difficultés différentes de celles des personnes touchées par ce trouble à un âge plus avancé. Parmi ces difficultés figurent des problèmes de sommeil, une augmentation de l’anxiété et du stress. La prise en charge actuelle de la démence en Europe n’est pas encore adaptée à ces besoins spécifiques et repose principalement sur des traitements médicamenteux », explique Julie Vanderlinden, chercheuse à la Haute école spécialisée Odisee, qui a coorganisé cette semaine le premier congrès européen sur la démence chez les jeunes.

Approches alternatives

En collaboration avec des partenaires en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark, le Collège universitaire Odisee a mené des recherches sur d’autres moyens de répondre aux besoins des jeunes atteints de démence. Ils ont ensuite compilé ces connaissances dans un cours en ligne gratuit. « Ce cours propose des exercices utilisant des techniques de respiration, la pleine conscience et des approches ludiques pour aborder des sujets difficiles », explique Mme Vanderlinden. « Ces méthodes ne reposent pas sur des médicaments, ce qui réduit les effets secondaires, tout en améliorant davantage le bien-être émotionnel à long terme. »

Soignants, partenaires et famille

Le cours s’adresse principalement aux étudiants des filières de soins et aux professionnels du secteur, tels que les infirmières, les ergothérapeutes et les autres soignants. En effet, le traitement de l’anxiété, du stress et des troubles du sommeil chez les personnes atteintes de démence à un stade précoce n’est pas encore spécifiquement abordé dans les programmes de formation aux soins. « Avec ce cours, nous voulons améliorer les connaissances de nos étudiants sur ces questions et les former pour qu’ils deviennent des pionniers dans l’application de ces types d’interventions dans les établissements de soins.

Les membres de la famille ou les partenaires des personnes atteintes de démence précoce peuvent également tirer de nombreux bénéfices de ce cours gratuit : « Grâce à des exercices et des études de cas, vous comprendrez mieux les pensées et les émotions des personnes atteintes de démence précoce », souligne Mme Vanderlinden. « Nous encourageons chacun à s’approprier le contenu du cours de manière individuelle. Ainsi, nous espérons ensemble faire progresser la compréhension et l’apprentissage autour de la démence chez les jeunes. »