Un médicament antihistaminique efficace contre le syndrome du côlon irritable

Bonne nouvelle pour les patients atteints du syndrome du côlon irritable. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UZ Leuven a montré que l’ebastin, un médicament contre les allergies, peut également combattre les symptômes du syndrome du côlon irritable. Cela ouvre la voie à de nouveaux traitements.

Environ 1 personne sur 10 est confrontée au syndrome du côlon irritable (SCI). C’est l’une des affections gastro-intestinales les plus courantes pour lesquelles il existe peu de traitements efficaces. Les patients atteints de cette maladie chronique ressentent généralement des douleurs abdominales et d’autres symptômes tels qu’une sensation de ballonnement, des flatulences et de la diarrhée après avoir consommé certains aliments. Les traitements disponibles sont souvent décevants et ont peu d’effet sur l’intensité de la douleur. Résultat, la maladie a un impact significatif sur la qualité de vie des patients. Il y a donc un grand besoin de nouveaux médicaments, en particulier ceux capables de calmer les douleurs intestinales. Jusqu’à récemment, peu de progrès avaient été réalisés dans ce domaine, principalement parce qu’on ne connaissait pas exactement l’origine de ces troubles abdominaux.

Mieux que l’effet placebo

Dans une nouvelle étude coordonnée par l’UZ Leuven en collaboration avec sept autres hôpitaux belges et néerlandais, 202 patients atteints du SCI ont été traités pendant douze semaines avec soit un placebo, soit de l’ebastine, un médicament efficace contre le rhume des foins. Le médicament contre les allergies s’est avéré très prometteur: une partie des patients ayant reçu de l’ébastine présentaient une diminution remarquable des symptômes au bout de six à huit semaines. L’étude, qui s’est déroulée jusqu’à fin 2022, offre de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de vie d’un grand groupe de patients. « Pour de nombreux patients, il s’agit d’une importante lueur d’espoir. Non seulement cela explique leurs symptômes, mais ces résultats ouvrent également la voie à de nouveaux médicaments plus efficaces, sans effets secondaires graves, pour améliorer leurs symptômes », explique le professeur Guy Boeckxstaens, gastro-entérologue à l’UZ Leuven et chercheur principal. L’étude a été menée avec la dose standard d’ebastine, 20mg. Cependant, une étude pilote menée en 2023 avec une dose plus élevée d’ebastine a montré des résultats encore meilleurs. Pour approfondir cette constatation, l’équipe de recherche a entre-temps lancé de nouvelles recherches.

Mécanisme similaire

En 2021, le groupe du professeur Boeckxstaens a découvert que les patients atteints du SCI développaient des symptômes dus à une réaction immunitaire de l’intestin contre certains nutriments. Les mastocytes, un type de cellules inflammatoires, libèrent la substance histamine dans l’intestin après l’ingestion de certains nutriments. Cette histamine stimule alors les fibres de la douleur et finit par provoquer les symptômes connus. Ce mécanisme est très similaire à celui des réactions allergiques telles que le rhume des foins.