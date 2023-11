Agir pour protéger la biodiversité: Natagora lance un appel à l’aide

L’association de protection de la nature Natagora lance sa campagne « sans nature, sans abri » afin d’alerter sur la disparition des habitats naturels et rappeler qu’il est possible d’agir à son échelle pour protéger la biodiversité.

En 30 ans, 60% des effectifs des oiseaux des plaines agricoles et 22% des oiseaux forestiers ont disparu au sud du pays en raison de la raréfaction de leurs milieux naturels. Un constat inquiétant, qui montre qu’il est grand temps d’agir pour protéger la nature.

« Une nature en bon état de conservation, diversifiée, libre d’évoluer, est essentielle à la survie de l’ensemble du vivant et des humains en particulier », souligne Natagora. « Autrement dit, il ne s’agit pas ici de sauver telle ou telle espèce menacée, mais de rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Que protéger la biodiversité, c’est prendre soin de ce qui nous nourrit, nous habille, nous soigne et nous procure tant de plaisir et d’apaisement dans nos vies surchargées. »

4 animaux en danger

Les affiches de la campagne présentent quatre animaux dont la présence se raréfie dans nos bois et campagnes:

l’écureuil roux,

le hérisson européen,

la rainette verte

et le moineau friquet.

Ce dernier fait partie des espèces d’oiseaux dont la diminution est la plus marquée, selon un rapport de la région wallonne sur la biodiversité. Il est notamment « victime de la raréfaction des vergers hautes tiges traditionnels ». Au total, les effectifs totaux d’oiseaux en Wallonie ont diminué de 10% en 40 ans.

95% des habitats naturels menacés

Au sud du pays, 95% des habitats naturels en danger de disparition ou dont l’aire de répartition est réduite (appelés « habitats d’intérêt communautaire ») sont jugés dans un état de conservation défavorable.

De façon globale, un rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) souligne qu’un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction à travers le monde.

Chaque geste compte. Natagora lance un appel à l’aide et rappelle qu’il est tout à fait possible d’agir à son échelle. Comment?

Devenez membre de Natagora: participez avec Natagora à la préservation de l’environnement en Wallonie et à Bruxelles. En devenant membre, vous contribuez à la protection des 5600 hectares de réserves naturelles, aux centaines de missions de protection ou d’activités de sensibilisation. Mais pas seulement: vous soutenez également des programmes qui ramènent de la vie et de la biodiversité chez nous.

participez avec Natagora à la préservation de l’environnement en Wallonie et à Bruxelles. En devenant membre, vous contribuez à la protection des 5600 hectares de réserves naturelles, aux centaines de missions de protection ou d’activités de sensibilisation. Mais pas seulement: vous soutenez également des programmes qui ramènent de la vie et de la biodiversité chez nous. Faites un don: donnez ce que vous pouvez et soutenez l’achat d’une réserve naturelle ou un projet en faveur d’une espèce menacée.

donnez ce que vous pouvez et soutenez l’achat d’une réserve naturelle ou un projet en faveur d’une espèce menacée. Inscrivez votre jardin au réseau nature: signez la charte et ajoutez votre petit coin de nature aux 2000 jardins des citoyens du Réseau Nature de Natagora.

signez la charte et ajoutez votre petit coin de nature aux 2000 jardins des citoyens du Réseau Nature de Natagora. Devenez volontaire: vous pouvez aider Natagora à gérer leurs réserves naturelles, aider à assurer le suivi des populations de nombreuses espèces animales et végétales, participer à des actions de protection de certaines espèces menacées, agir activement en faveur de la nature en sensibilisant des publics variés près de chez vous.

vous pouvez aider Natagora à gérer leurs réserves naturelles, aider à assurer le suivi des populations de nombreuses espèces animales et végétales, participer à des actions de protection de certaines espèces menacées, agir activement en faveur de la nature en sensibilisant des publics variés près de chez vous. Adoptez les bons gestes: que vous viviez en appartement ou en maison, vous pouvez contribuer à préserver la biodiversité en adoptant les bons gestes au quotidien.

