Comment aider mon chien, effrayé par l’orage

Avec ses éclairs et ses coups de tonnerre, l’orage est la bête noire d’une grande majorité de chiens. Comment les aider ?

Commencez par occulter toutes les fenêtres afin de réduire au maximum la lumière des éclairs. Même chose pour le bruit : mettez de la musique douce, classique de préférence, à un volume relativement élevé afin de couvrir le vacarme provoqué par la foudre. Ainsi votre chien se sentira dans un cocon protégé et sécurisant !

Identifiez dès le départ les cachettes appréciées par votre chien : sous la table, derrière le fauteuil, dans le dressing ou carrément dans la douche, et assurez-vous que l’accès vers ces cachettes soit libre. Les chiens apprécient en général les endroits centraux d’une maison, loin des fenêtres et murs extérieurs, ou carrément les pièces sans fenêtre. Laissezle s’y réfugier mais ne vous sentez pas obligés de l’y accompagner.

Un point plus important qu’on ne le pense : les émotions du maître ! Si vous craignez vous-même l’orage, votre chien ressentira votre inquiétude, ce qui ne fera que renforcer la sienne. Détendez-vous, allongez-vous dans le canapé et lisez un bon livre en écoutant la musique. Plus vous serez relax, plus votre chien sera relax.

Enfin, la réaction naturelle de l’homme face à un enfant qui a peur est de le rassurer. Dès lors nous avons tendance à faire de même avec nos chiens. Or, rassurer un chien qui a peur, c’est lui faire comprendre qu’il a raison d’avoir peur. Contrairement aux enfants, on ne peut pas expliquer au chien par des mots ce qui se passe concrètement dehors et pourquoi il ne faut rien craindre. Dès lors notre compagnon s’en remet à notre attitude et comprend que s’il y a de quoi être rassuré, c’est qu’il y a de quoi avoir peur. La meilleure attitude à avoir est dès lors de faire comme si de rien n’était. Continuez vos occupations tout en ignorant votre chien, mais ne le repoussez pas ! Acceptez simplement qu’il vienne se réfugier près de vous ou dans sa cachette sans en rajouter davantage.