Comment faire lire ses enfants

Accros aux écrans, les enfants, jeunes et moins jeunes, bouderaient la lecture. Mais est-ce vraiment le cas? Et que peut-on tenter pour leur faire découvrir le plaisir de lire?

Chaque fois que je vais chercher Pixie, 11 ans, et Miel, 9 ans, à l’école, ils se précipitent sur leur smartphone (Lou) ou leur ordinateur portable (Hugo) dès qu’ils arrivent à la maison. Et moi, je continue à chercher des méthodes pour leur redonner envie de lire car ils trouvent ça d’un ennui mortel. «Nous devons déjà lire à l’école, ça suffit comme ça! »

Ma dernière tentative? Un quiz. Lou et Hugo disposaient d’un délai pour lire quelques pages d’un livre et répondre aux huit questions que j’avais écrites sur une feuille de papier. Celui ou celle qui avait le plus de points gagnait un sachet de bonbons. Hugo devait lire 30 pages, car son livre contenait de nombreuses illustrations, Lou, 20 pages, car il n’y avait que du texte. Hugo s’est allongé par terre en bougonnant et a fait semblant de lire. Lou est partie lire dans sa chambre. Hugo a obtenu 1,5/8 au quiz et Lou 6,5/8.

Ne jamais les obliger !

Il faut que je trouve une autre méthode, car ce quiz est trop scolaire. Mais la situation est-elle vraiment si grave? Les enfants lisent encore, non? Ne serait-ce que les textes qu’ils voient sur les médias sociaux comme Instagram et SnapChat. «Ce n’est pas comparable à un livre ou à une bande dessinée», analyse Berenice Noé, une directrice d’école primaire qui essaie de transmettre le plaisir de lire dès la première maternelle. Ces courts textes et vidéos ne suffisent pas à enrichir leur vocabulaire. Acquérir du vocabulaire n’est possible qu’avec des livres et des BD. Ceux et celles qui lisent pendant leur enfance auront plus tard moins de difficultés avec des matières qui requièrent beaucoup de lecture.»

Lors de l’enquête PISA de 2020 – un programme international de recherche sur la maîtrise de la lecture, des mathématiques et des sciences par les jeunes de 15 ans en Europe – la moitié des jeunes Belges ont affirmé qu’ils ne lisent que lorsqu’ils sont obligés de le faire. 41% d’entre eux considèrent la lecture comme une perte de temps. À cet égard, les différences entre jeunes néerlandophones et francophones sont minimes.

Il faut éviter de forcer vos petits-enfants à lire!

«Il ne faut surtout pas les forcer à lire», recommandent les institutrices Julie Lamyns, Hanne Lefere et Kim Debruyne. «On n’apprend pas aux enfants à aimer les brocolis en les forçant à en manger. Il en va de même pour la lecture!» Leur leitmotiv? Lire, c’est fun! Chaque jour d’école, sauf le mercredi, démarre par un quart d’heure de lecture combiné à de la lecture à voix haute, de la première à la sixième primaire. Une fois par mois, chaque classe se rend à la bibliothèque locale, et ce, dès la deuxième maternelle. Les institutrices ont également imaginé une longue liste d’activités et de jeux intégrant pleinement la lecture.

«À la maison, les parents doivent évidemment donner le bon exemple, soulignent-elles. Les parents doivent montrer leur goût pour la lecture en créant, par exemple, une ambiance propice à la lecture le soir à la maison.»

Cinq conseils pour familiariser les enfants à la lecture.

1. UTILISEZ LES MÉDIAS SOCIAUX COMME INCITANTS

Les médias sociaux peuvent être un excellent incitant pour passer de la lecture en ligne à la lecture hors ligne. Si votre petite-fille est fan de TikTok, vous pouvez l’inciter à découvrir BookTok. Vous y trouverez des vidéos et des dialogues en ligne où des jeunes et moins jeunes partagent leurs lectures préférées. Ce qui donne naissance à de chouettes groupes de lecture. Le problème c’est que les échanges se font généralement en anglais. YouTube propose des vidéos de personnes vantant avec enthousiasme leurs livres préférés (y compris les livres audio) aux enfants en français, comme «Jeannot se livre».

Si votre petit-enfant aime faire des vidéos avec son smartphone, encouragez-le à faire une mini- séquence sur un livre qu’il aime. Il peut impliquer des amis, écrire un scénario avec votre aide, se déguiser et surtout se filmer et poster le résultat sur son canal social préféré.

2. CHOISISSEZ DES LIVRES FAISANT RÉFÉRENCE À DES SÉRIES OU DES FILMS CONNUS

La plupart des enfants ont des séries ou films préférés qu’ils regardent sur des plateformes de streaming, YouTube, etc. Certains sont basés sur un livre, d’autres ont fait l’objet d’un livre. Pensez aux séries ou films comme L’été où je suis devenue jolie (Amazon Prime), Stranger Things (Netflix), la saga Twilight (plusieurs plateformes), Harry Potter (11 films), la saga Hunger Games (Netflix), etc.

Que vous leur offriez un livre ou que vous en empruntiez un à la bibliothèque, les enfants et les adolescents sont plus facilement attirés par la lecture si celle-ci a un lien direct avec une série ou un film qu’ils aiment. Faites une recherche Google sur «films adaptés au cinéma» ou «séries tirées de livres». Si votre petit-enfant est fan de foot, vous pouvez tenter de le séduire avec un livre sur les légendes du football comme Lionel Messi ou un livre jeunesse dans lequel ce sport joue un grand rôle. Notre collègue Nicolas Evrard procède, lui, dans le sens inverse: «Si mes filles veulent regarder le DVD d’un film de la série Harry Potter, je leur dis: OK, mais vous devez d’abord lire le livre sur lequel se base le film.»

3. ORGANISEZ UN BINGO DE LECTURE

Un conseil des enseignantes citées plus haut: confiez aux enfants de courtes missions de lecture (10 minutes maximum! ) qui sortent de l’ordinaire. Comme lire dans un lieu passionnant, un château fort, par exemple; lire après s’être déguisé comme l’un des personnages du livre; lire à l’aide d’une lampe de poche sous les draps, lire avec des écouteurs et de la musique; raconter une histoire du livre à leur meilleur ami ou amie; faire une photo de toi en train de lire et la poster sur Instagram ou SnapChat, etc. Si votre petit-enfant parvient à mener à bien toutes les missions, offrez-lui un petit cadeau.

4. PARTICIPEZ À DES ÉVÉNEMENTS DE LECTURE PUBLIQUE

Cherchez les dates des activités organisées par la bibliothèque locale pour les enfants et les adolescents à l’occasion par exemple de la semaine de la lecture à voix haute (chaque année en novembre), la semaine des livres jeunesse (printemps) ou une bourse aux livres locale. Avec un peu de chance, il y aura une activité que vos petits- enfants trouveront sympa. Comme faire partie d’un jury de lecture.

5. NE DITES PAS NON AUX BANDES DESSINÉES

Nombreux sont les enfants qui trouvent l’univers fantasy ou la science-fiction cool, car ce sont souvent les genres de leurs séries préférées. Le temps où nous trouvions que les bandes dessinées n’étaient pas de la «vraie» lecture est révolu depuis longtemps. Emmenez vos petits-enfants dans un bon magasin de BD ou dans la section BD de la bibliothèque. Cherchez des titres qui éveillent leur intérêt, comme une BD sur le football ou sur une histoire d’amour entre ados.

«Ce n’est pas grave si les enfants veulent sans cesse lire le même livre ou la même bande dessinée, souligne une enseignante. Cela vous aidera à mieux cerner les goûts de vos petits-enfants en matière de lecture. »