Comment retrouver la motivation au boulot après les fêtes

Le retour au bureau peut s’avérer difficile après des congés. Comment s’assurer de revenir au travail en se sentant motivé et positif? Walters People, spécialiste du recrutement, vous donne six conseils utiles.

Pour beaucoup, les fêtes de fin d’année sont une période merveilleuse de chaleur, de célébrations et de bons moments passés en famille. Maintenant que les festivités sont derrière nous, la vie normale reprend son cours. Pas facile pourtant de trouver la motivation...

Allez-y doucement

Après une période de détente, il est normal de perdre son rythme de travail habituel pendant quelque temps. Ne soyez donc pas trop dur avec vous-même. Le premier jour, commencez tranquillement et augmentez progressivement vos tâches. Commencez par des tâches simples pour vous replonger dans le flux de travail et passez progressivement à des responsabilités plus importantes. Vous vous sentirez ainsi moins débordé et vous aurez immédiatement l’impression de progresser.

Petit coin sympa

Si votre bureau est encore en désordre après les journées chargées qui ont précédé vos vacances, prenez le temps de le ranger. Réorganisez votre espace de travail et ajoutez-y des détails personnels, comme une jolie plante, des bougies parfumées ou des fleurs. Cela facilitera la transition entre les vacances et le travail et vous permettra de continuer à profiter d’une atmosphère chaleureuse tout en travaillant.

Conversations agréables

Vous n’avez pas vu vos collègues depuis un certain temps, alors prévoyez des moments informels pour vous souhaiter une bonne année et raconter comment se sont déroulées les festivités. Le partage des expériences vécues pendant les vacances crée une atmosphère détendue au bureau et vous aide à vous réengager rapidement auprès de votre équipe.

Relaxation suffisante

Les vacances sont synonymes de détente, mais cela ne signifie pas qu’il faille négliger sa vie de famille après les fêtes. Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel tout au long de l’année. Heureusement, de nombreuses activités de vacances peuvent également être pratiquées après les heures de travail ou pendant les week-ends. Faire du patin à glace, aller boire un chocolat chaud ou faire du shopping pendant les soldes ? Les occasions ne manquent pas !

Mettez-vous au défi

Demandez à votre responsable de vous proposer de nouveaux projets auxquels vous pourriez participer après vos vacances. Un nouveau défi augmentera votre enthousiasme et votre motivation et vous évitera de tomber dans la routine.

Soyez positif

Encouragez un état d’esprit positif pendant les premiers jours de travail après les vacances. Pensez aux compétences que vous pouvez développer, aux projets passionnants sur lesquels vous pouvez travailler et à la satisfaction que vous pouvez en retirer. Faites une promenade pendant votre pause déjeuner, car l’exercice stimule les endorphines, l' »hormone du bonheur ». Vous renforcerez ainsi votre état d’esprit positif et rendrez votre retour au travail bien plus agréable !