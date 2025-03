Denis Van Weynbergh en a fini avec son Vendée Globe, après 117 jours en mer. Le marin ottintois est arrivé aux Sables d’Olonne samedi, de là où il était parti le 11 novembre 2024, certes hors-délai et donc non classé, mais en devenant le premier Belge à boucler cet « Everest des mers ». Nous l’avions rencontré en 2020, alors qu’il préparait la précédente édition de ce défi hors-norme. Retour sur cet échange passionnant.

« Enfant, je naviguais avec mes parents qui possédaient un voilier à la Côte. J’y ai rapidement pris goût et après plusieurs stages, je me suis lancé dans les compétitions. J’ai participé à toutes les grandes courses du large dont la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre », raconte Denis Van Weynbergh. A 57ans, ce skipper ottintois devient le premier belge à boucler le Vendée Globe.

« Je rêve depuis longtemps de participer au Vendée Globe. C’est le Graal pour tout skipper, l’Everest des mers! La course la plus mythique, la plus dure, en solitaire, sans assistance et sans escale. Pour ce faire, j’ai acheté un voilier d’occasion qui a concouru à l’édition de 2016. Il est amarré aux Sables d’Olonne d’où part la compétition tous les quatre ans. Ce projet m’occupe à temps plein, sur terre et mer, car je dois récolter les budgets nécessaires et beaucoup m’entraîner en participant à des courses pour tester au maximum les capacités de mon bateau: les manoeuvres des voiles, le réglage des manettes...

Puis il y a ma préparation physique avec des exercices spécifiques en salle: on dépense 2.000 calories par 24h en mer juste en cherchant l’équilibre car, à bord, on est en permanence en mouvement. Juste avant le départ, je suivrai une formation médicale afin de pouvoir me soigner tout seul au besoin. Je compte mettre nonante jours pour boucler ce tour du monde qui contourne l’Antarctique. Je sais que je ne gagnerai pas cette compétition. Mon objectif ici est d’être bien classé mais surtout d’être le premier Belge de l’histoire à franchir la ligne d’arrivée du Vendée Globe! (ndlr: C’est désormais chose faite!) La voile représente avant tout une aventure humaine, avec des moments de plénitude et de doutes. C’est la magie de se déplacer sur l’eau à la force du vent, au fil de splendides paysages, à travers de vastes espaces. Au large, on touche un peu à l’infini... »