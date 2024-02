Dès 2025, le ticket senior sera supprimé à la SNCB

Une nouvelle grille tarifaire sera d’application l’an prochain à la SNCB. Des modifications que redoutent les personnes âgées et les jeunes. À raison?

La SNCB est en train de revoir sa stratégie tarifaire pour l’année prochaine. Au programme: la suppression des billets Senior et famille nombreuse... qui seront néanmoins remplacés par un nouveau système de réduction. Une décision qui fait déjà crier les associations de seniors. « Cette démarche est un non-sens total. Une aberration. On nous martèle à longueur de journée de laisser la voiture au garage et on ne trouve rien de mieux que d’augmenter les tarifs des trains », martèle Le Gang des Vieux en Colère.

Mais qu’est-ce qui change exactement?

Le ticket senior est supprimé.

Ce système permet aux seniors de plus de 65 ans de s’acheter un billet aller-retour pendant les heures creuses à 8,30 euros. Il devrait être remplacé par une réduction automatique de 40% par rapport au prix « standard ». Un prix maximum serait également prévu pour les trajets longue distance.

Perdants ou gagnants? Tout dépend du montant d’origine du billet. Dans tous les cas, toutes personnes âgées de plus de 65 ans qui bénéficient de cette réduction seront perdants dès que le prix du billet dépasse 13,90 euros (-40% = 8,34 euros). Mais ils sont gagnants sur d’autres points: le nouveau tarif sera en effet d’application tout le temps et plus uniquement pendant les heures creuses.

Le billet famille nombreuse va passer à la trappe.

Tous les membres d’une famille nombreuse qui résident en Belgique peuvent bénéficier d’un tarif réduit à 50% ou jusqu’à 100% (pour les enfants de moins de 12 ans), sur présentation de la carte de réduction. Il sera lui aussi remplacé par cette fameuse réduction de 40%.

Perdants ou gagnants? Bien que le pourcentage diminue, la réduction sera élargie à tous les jeunes, et non plus seulement aux familles nombreuses.

Une carte de fidelité heures creuses va être mise en place.

Après 9 heures du matin et en dehors de la tranche horaire de 16 à 18 heures, une réduction de 40% sera d’application pour les billets standard.

Perdants ou gagnants? Cette réduction sera cumulable pour les jeunes et les séniors: ils pourront profiter d’une double réduction de 40%. Le prix du billet vélo sera aussi réduit durant les heures creuses.

Les pass multi-voyages seront supprimés.

Il s’agit de cartes de plusieurs voyages qui permettent à certains voyageurs de bénéficier de trajets moins chers (ex: Standard Multi, Youth Multi...).

Perdants ou gagnants? Ces pass seront remplacés par des réductions sur les billets.

Les groupes de minimum quatre personnes bénéficieront d’une réduction.

-40% sera appliqué sur les billets pour les groupes de quatre personnes.

Perdants ou gagnants? En plus de la réduction, ces groupes pourront également profiter du parking gratuit.