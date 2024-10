Encourager l’adoption responsable des animaux de refuge

Selon les chiffres de la Croix Bleue, de nombreux animaux de refuge peinent encore à trouver un nouveau foyer. Pourtant, des études révèlent que deux tiers des futurs propriétaires d’animaux de compagnie envisagent l’adoption. Une campagne digitale vise à accroître la ​visibilité des animaux de refuge et ainsi, améliorer leurs chances de trouver une famille.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2023, les quatre antennes de la Croix-Bleue de Floriffoux, Forest, Lommel et Wommelgem ont pris en charge plus de 4000 animaux. Cependant, ​moins de la moitié d’entre eux (1743) ont été mis à l’adoption et seulement 271 ont retrouvé leur maître d’origine.

Une étude menée par Mars et iVOX révèle un potentiel considérable pour accroître les adoptions. Bien que deux tiers des futurs maîtres envisagent d’adopter un chien dans un refuge, moins d’un tiers d’entre eux le font réellement. Ce paradoxe met en lumière un réel écart ​entre les intentions et la réalité, qui peut s’expliquer par différents obstacles tels que des idées reçues sur la disponibilité de jeunes chiens ou de races spécifiques, des préoccupations relatives aux antécédents et à la santé des animaux, ainsi qu’une trop faible visibilité des chiens et des chats dans les refuges.

Lire aussi | Comment obtenir un permis pour adopter un animal de compagnie

Campagne digitale

Afin de pallier cet écart et de donner un maximum de chances d’adoption aux animaux de refuge, Pedigree® soutient cette année la Croix Bleue de Wommelgem par le biais d’une campagne digitale. En effet, de nombreux propriétaires potentiels de chiens cherchent un animal en ligne ou via les réseaux sociaux, mais les refuges, qui dépendent énormément de bénévoles, sont souvent moins présents sur ces plateformes. Cette campagne vise donc à renforcer la visibilité des animaux de refuge sur les réseaux sociaux, en partageant des photos et des informations afin que les futurs propriétaires puissent plus facilement trouver un animal qui leur correspond. Cette campagne s’inscrit pleinement dans la mission de Mars : A Better World For PetsTM, selon laquelle chaque animal mérite un foyer aimant et sain.

Elke Boeve, responsable du refuge la Croix Bleue de Wommelgem, ajoute : « Avec cette campagne, nous espérons dissiper les idées reçues qui peuvent parfois freiner l’adoption. Nous encourageons également les futurs propriétaires d’animaux de refuge à bien réfléchir à la race qu’ils envisagent d’accueillir. Les gens ne peuvent pas s’attendre à ramener un chien chez eux comme bon leur semble. Il est d’abord nécessaire de soumettre une candidature, suivie d’une première rencontre après laquelle nous choisissons le chien le plus adapté à la personne. L’adoption est un processus minutieux. »

À l’occasion de la Journée mondiale des animaux, Mars Pet Nutrition encourage chacun à considérer les refuges pour animaux lors de leur recherche d’un petit compagnon et à favoriser une adoption responsable. « L’adoption est non seulement l’occasion d’offrir un nouveau foyer chaleureux à un animal de refuge, mais elle peut aussi être la solution idéale pour ceux qui souhaitent trouver un compagnon fidèle », conclut Annemie Huenaerts.