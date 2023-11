Images: les animaux, fascinés par les citrouilles d’Halloween

Les citrouilles attisent la curiosité des animaux du ZOO d’Anvers et ZOO Planckendael.

La nourriture dissimulée à l’intérieur des citrouilles est une source de divertissement et d’enrichissement dont raffolent tous les animaux. Ils fouillent ou farfouillent l’intérieur des citrouilles, ils les attrapent, les mordillent, les lancent, les font rouler et vont même jusqu’à les réduire en purée !

Ils découvrent d’autres odeurs, couleurs et cachettes de nourriture, ils passent plus de temps à chercher de la nourriture et se sentent heureux. Les soigneurs du ZOO d’Anvers donnent régulièrement de l’enrichissement à leurs animaux et à l’automne, ils profitent aussi de l’abondance de potirons et citrouilles de tous poids et toutes tailles.

Ce qui vaut cette profusion d’images riches en couleurs.