La check-list pour une location de voiture sans stress

Une voiture de location garantit une liberté maximale à tous ceux qui aiment découvrir les plus beaux endroits à leur rythme pendant leurs vacances. Pour vous assurer un été sans souci, Sunny Cars, expert en location de voitures, partage avec vous la check-list idéale pour prendre la route en toute sérénité.

Compte tenu de la forte demande de voitures de location aux destinations de vacances les plus prisées, réserver reste évidemment l’un des meilleurs conseils, tout comme souscrire l’assurance tous risques. De nombreuses autres astuces pratiques lors de la réservation et de la prise en charge de votre voiture de location vous feront, en outre, gagner du temps et de l’argent, tout en vous évitant des soucis inutiles.

Choisissez les conducteurs et munissez-vous d’une carte de crédit nominative

Pour louer une voiture, une carte de crédit au nom du conducteur principal est nécessaire pour vous acquitter de la caution. Assurez-vous donc d’adapter votre limite de dépenses et de connaître le code PIN de votre carte de crédit. Vous souhaitez louer une voiture sans carte de crédit ? Vérifiez, lors de la réservation, si vous pouvez bénéficier d’un service sans caution à votre destination. Avant de louer une voiture, il importe aussi de savoir qui la conduira. Si vous êtes un jeune conducteur ou si vous avez plus de 65 ans, renseignez-vous sur une éventuelle limite d’âge. En général, les conducteurs doivent être âgés d’au moins 21 ans et être titulaires de leur permis depuis au moins un an. Cet âge minimum est parfois de 25 ans. Il importe aussi que toutes les personnes qui conduiront le véhicule figurent sur le contrat de location, faute de quoi elles ne seront pas assurées. Veillez également à ce que tous les conducteurs aient une pièce d’identité valide et vérifiez si un permis de conduire international est exigé sur votre lieu de vacances.

Balisez bien votre route

Il est également utile de savoir à l’avance pendant combien de temps vous aurez besoin de la voiture et quel itinéraire vous emprunterez pendant vos vacances. Vous y gagnerez des économies substantielles. La règle des 24 heures s’applique, en effet, en matière de location de voiture: si votre location commence, par exemple, le samedi à 10 heures, une journée de location est valable jusqu’au lendemain à 10 heures. Même si vous ne souhaitez utiliser la voiture que deux heures de plus, vous paierez, dès lors, une deuxième journée complète de location. Préparez donc votre itinéraire afin de tirer le meilleur parti de votre voiture de location. Choisissez également le lieu de prise en charge qui vous convient le mieux, qu’il s’agisse de l’aéroport, d’une ville ou d’une gare. Dans de nombreux cas, il est possible de restituer votre voiture de location ailleurs que là où vous l’avez prise. La location de voiture en aller simple est alors la formule idéale. Vous prévoyez de traverser plusieurs pays pendant vos vacances ? Vérifiez lors de la réservation de votre voiture si le passage de la frontière est possible et demandez-le sans tarder.

Choisir la bonne voiture

Au moment de réserver votre voiture de location, vérifiez que vous choisissez le bon modèle. Tenez compte du nombre de personnes qui voyagent avec vous. Assurez-vous que tout le monde peut s’asseoir confortablement et que le coffre peut accueillir tous les bagages. Il serait dommage de vous rendre compte à destination que la voiture est trop petite. Choisissez, en outre, une voiture adaptée à l’itinéraire que vous allez emprunter. Si vous mettez le cap sur des régions montagneuses, optez pour une voiture plus grande et équipée d’un moteur plus puissant que si vous conduisez en ville.

Simplifiez-vous la vie avec des services et des accessoires supplémentaires

Si vous souhaitez éviter les files d’attente ou si vous avez besoin d’accessoires tels qu’un GPS ou un siège pour enfant, commandez-les lors de la réservation de votre voiture. Si vous aimez écouter de la musique ou utiliser le GPS de votre smartphone, n’oubliez pas votre propre câble AUX et votre support de téléphone.

Soyez attentif aux règles de circulation à l’étranger et vérifiez s’ils conduisent à gauche

Vous partez pour une destination comme le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande ou l’Afrique du Sud ? Sachez que l’on y conduit à gauche. Cela peut parfois susciter une dose supplémentaire de stress. Si vous réservez une voiture automatique, vous pourrez vous concentrer sur la conduite à gauche. Vous préférez la conduite manuelle ? Faites quelques tours d’échauffement sur le parking avant de vous lancer sur la voie publique. Assurez-vous enfin de connaître le Code de la route de votre lieu de villégiature. Vous éviterez ainsi les amendes désagréables et les frais administratifs liés à leur traitement qui pourraient rendre vos vacances inutilement coûteuses.

Source: Sunny cars