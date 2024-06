Le budget vacances d’été des Belges en hausse de 25,4%

Avec l’été qui approche, ce sont de nombreux foyers qui préparent déjà leurs vacances d’été. En Belgique comme ailleurs en Europe, il existe de fortes habitudes culturelles en matière de vacances, que les données collectées dans le cadre du baromètre annuel des vacances d’été* permettent de décrypter. Cette année, les Belges semblent enthousiastes quant à leurs projets de vacances, malgré de nombreuses inquiétudes exprimées.

Pour 2024, on constate une augmentation substantielle du budget en Belgique à 2736 euros, ce qui représente une croissance de 25,39% par rapport à 2023, tandis que la moyenne européenne augmente de 27,53%. Ces données indiquent que les foyers belges allouent systématiquement plus de budget aux vacances d’été que la moyenne européenne et cette tendance s’est accentuée en 2024, soulignant une reprise économique ou une priorité accrue accordée aux vacances dans les dépenses des ménages belges. En revanche, les vacanciers belges ont tendance à partir moins de temps que leurs voisins français : 2 semaines pour les premiers contre 2,2 pour les seconds.

68% des Belges disent envisager de partir à l’étranger

La Belgique se distingue particulièrement des autres pays européens avec seulement 20% de ses habitants prévoyant de passer leurs vacances dans leur propre pays, ce qui pourrait être attribué à la petite taille du territoire belge et à une plus grande propension à voyager à l’étranger. En comparaison, la France se situe bien au-dessus de la moyenne européenne, montrant une tendance plus marquée pour le tourisme intérieur.

68% des habitants belges prévoient de partir à l’étranger pour leurs vacances d’été, un pourcentage nettement supérieur à la moyenne européenne de 52%. En comparaison, en Suisse, 55% de la population envisage de voyager à l’étranger, ce qui reste élevé mais inférieur à celui de la Belgique. La moyenne européenne, à 52%, montre une tendance modérée à voyager hors des frontières nationales.

En France, seulement 39% des habitants projettent de passer leurs vacances à l’étranger, un pourcentage bien en deçà de celui de la Belgique. Cette différence peut là aussi s’expliquer par la grande diversité des destinations touristiques à l’intérieur de la France même.

Inflation et risques géopolitiques inquiètent les vacanciers belges

Malgré l’envie affiché par de nombreux Belges de partir en vacances cet été, ces derniers expriment de nombreuses inquiétudes qui grèvent leur enthousiasme pour le voyage. De fait, en Belgique, l’inflation est la principale source d’inquiétude, citée par 89% des répondants, un chiffre aligné avec la moyenne européenne. Puis :

– Les raisons familiales ou personnelles suivent de près, avec un pourcentage de 82% en Belgique, indiquant une préoccupation partagée à travers l’Europe.

– Cependant, des divergences apparaissent concernant le changement climatique, avec 81% des Belges exprimant leur préoccupation, comparé à la moyenne européenne.

– De même, les guerres et le risque de conflits armés suscitent une inquiétude plus marquée en Belgique, avec 77% des répondants, comparé à la moyenne européenne.Ces données soulignent à la fois les préoccupations communes et les spécificités nationales dans la manière dont les Belges perçoivent les défis qui peuvent affecter leur désir de voyager.

Pour répondre aux craintes évoquées ci-dessus, un nombre croissant de Belges fait le choix de se couvrir via une assurance voyage. Les données sur les raisons poussant les Belges à souscrire une assurance voyage révèlent d’ailleurs une diversité de motivations, comme le montre le graphique ci-dessous. La santé pendant le voyage se démarque, avec 75% des Belges considérant cette couverture comme cruciale, soulignant une préoccupation majeure pour leur bien-être lors de déplacements. Les services d’assistance en cas de problèmes à domicile et de pannes sont également jugés essentiels, avec des taux de 71% et 69% respectivement, mettant en évidence l’importance de la sécurité et du soutien, tant à domicile qu’à l’étranger. Enfin, l’assurance bagages, citée par 52% des répondants, démontre une sensibilité à la protection des biens personnels lors des déplacements.

*réalisé chaque année par l’institut IPSOS pour Europ Assistance