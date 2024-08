Le coup de chaleur chez le lapin

Les animaux aussi souffrent de la canicule. Adoptez les bons gestes pour le protéger de la chaleur.

Les lapins sont des animaux sensibles à la chaleur car ils possèdent peu de glandes sudoripares. Celles-ci sont principalement situées autour des lèvres et, contrairement au chien, le halètement n’est pas très efficace pour faire baisser la température corporelle. Les oreilles sont utiles à ces mammifères en cas de chaleur : les nombreux vaisseaux sanguins qui les parcourent se dilatent pour diminuer la température corporelle.

Au-delà de 25°C, l’animal peut commencer à souffrir et, dès lors, adopter un comportement symptomatique en prenant certaines postures, en cherchant des endroits frais et en augmentant sa fréquence respiratoire. Un lapin étendu sur le flanc avec une fréquence respiratoire élevée est typique d’un comportement indiquant qu’il a chaud. S’il ne parvient pas à réguler sa température et que celle-ci grimpe, il peut développer un coup de chaleur, c’est-à-dire que sa température corporelle va dépasser le seuil critique, qu’il va progressivement se déshydrater. Ce processus peut aboutir à la mort si rien n’est mis en place pour diminuer sa température.

Que faire?

L’idéal est de veiller à ce que nos adorables boules de poils soient toujours dans une pièce fraîche (autour de 18°C), ventilée mais sans courants d’air, qu’elles aient de l’eau fraîche à disposition ainsi que des légumes riches en eau. Dans la nature, lorsqu’il fait chaud, le lapin aura tendance à se terrer dans son terrier et ainsi bénéficier d’une température plus supportable. Ce qui est impossible dans une cage, bien sûr.

En cas de signe de souffrance dû à la chaleur, vous pouvez placer des bouteilles d’eau gelée ou des bouillottes gelées dans la cage afin que votre compagnon puisse venir s’y coller pour se rafraîchir. Vous pouvez également humidifier ses oreilles et sa nuque. Il est évident qu’il ne faut surtout pas le placer en plein soleil !

Si ces quelques mesures visant à diminuer la température corporelle de votre lapin ne suffisaient pas, mieux vaut le présenter à votre vétérinaire pour qu’il puisse mettre en place un traitement contre le choc, le réhydrater et tenter de faire diminuer sa température au plus vite. Le degré d’urgence dépendra naturellement de l’état du lapin.