Les promotions du Black Friday pas toujours si intéressantes

Il est difficile de ne pas se laisser séduire par les offres alléchantes du Black Friday. Un concept qui s’est maintenant implanté en Belgique, et qui gagne chaque année de nouveaux adeptes. Mais les offres sont-elles réellement si avantageuses? Test-Achats vous aide à y voir plus clair.

Une promotion Black Friday en vaut-elle réellement la peine? Les années précédentes, Test-Achats a surveillé des centaines de magasins pour voir si les offres proposées pendant cette période étaient de véritables réductions ou de simples leurres. Leur constat: les promotions sont souvent exagérées et les mêmes prix peuvent être proposés à d’autres moments.

Des promos gonflées

Le prix barré auquel il est fait référence est le prix de vente conseillé et non le dernier prix de vente du produit. Pour comprendre le piège, il faut examiner les taux de remise appliqués à certains produits. Dans certains cas, on remarque que le taux de remise est calculé sur la base du prix de vente recommandé du produit au moment de son lancement sur le marché. Or, le prix de vente recommandé baisse généralement avec le temps. En l’utilisant comme base de calcul, il est donc facile de réclamer des remises allant jusqu’à 50 % sur des produits sortis il y a quelques mois et dont le prix a déjà baissé naturellement à l’heure actuelle.

Attention, selon la loi, lorsqu’une promotion est appliquée sur un produit, le vendeur est tenu de mentionner le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant la promotion. Ce prix est appelé prix de référence, et c’est ce prix qui doit servir de base au vendeur pour annoncer son pourcentage promotionnel.

Des offres pas exceptionnelles

Les offres existaient avant le Black Friday. Si vous pensiez faire l’affaire du siècle ce jour-là, vous risquez d’être un peu déçu. Certaines soldes ne sont pas uniques au Black Friday: les produits soldés peuvent déjà avoir été mis en vente des mois auparavant. Dans certains cas, ces produits étaient même plus bradés auparavant que lors du Black Friday.

Pas de panique: il est toujours possible de faire des bonnes affaires lors du Black Friday. Il faudra cependant bien comparer les prix avant d’acheter.

Jongler avec les cashbacks

Les cashbacks sont des promotions sans vraiment en être. Le consommateur se voit contraint de payer le prix plein lors de l’achat, et un remboursement (souvent proposé par la marque du produit) est possible si celui-ci n’oublie pas/accepte de remplir et de renvoyer un document, ainsi que la preuve d’achat dans un délai imparti. Il s’agit bien souvent d’une méthode permettant de récolter des données sur les acheteurs. Le jour du Black Friday, certains vendeurs englobent le cashback dans la réduction. Du coup, au lieu d’une réduction de 40 euros et d’un cashback de 50 euros, la réduction affichée est de 90 euros.

Conseils pour profiter intelligemment du Black Friday On le constate, durant cette période de l’année, il est possible de faire d’intéressantes affaires, mais vous pouvez tout aussi bien tomber sur un produit de qualité moyenne, voire plus cher qu’à d’autres moments de l’année. Voici quelques conseils pour acheter malin : 1. Réfléchissez d’abord à ce que vous recherchez exactement Ne vous laissez pas tenter par l’achat d’un produit uniquement parce que son prix est fortement réduit. Réfléchissez d’abord à ce que vous cherchez vraiment, puis optez pour la qualité et la durabilité. Une promotion, tout alléchante qu’elle soit, ne sera jamais une bonne affaire si elle porte sur un produit dont vous n’avez pas besoin ou dont la qualité est médiocre. 2. Consultez les évaluations Test-Achats réalise régulièrement des analyses et évaluations de plusieurs milliers de produits que ses experts ont testés, n’hésitez pas à les consulter. 3. Faites des repérages Vérifiez les prix hors promotion. Certains fabricants indiquent leurs prix de vente conseillés sur leur site. C’est en général une bonne référence. Mais il se peut que le produit que vous avez en tête soit régulièrement commercialisé en dessous de ce prix. Surfer sur les sites d’autres chaînes de magasins peut donc aussi vous aider à vous faire une opinion. 4. Comparez les différentes promotions Consulter les sites internet de plusieurs (chaînes de) magasins qui pratiquent le Black Friday ou feuilleter les publicités dans les journaux locaux peut également vous aider à trouver les promotions les plus intéressantes pour un même produit. 5. Surveillez les étiquettes Une deuxième étiquette est parfois collée sur une première dans un magasin. N’hésitez pas à soulever la première pour pour vérifier le prix d’origine affiché en dessous.

Source: Test-Achats