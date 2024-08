Noyade: la mer du Nord peut aussi être dangereuse

Ceux qui ont déjà nagé dans la mer du Nord savent que cette eau d’apparence calme et tranquille réserve parfois de dangereuses surprises.

Début août, un jeune homme a perdu la vie à Ostende, alors qu’il se baignait avec des amis. Emporté au large par les courants, il n’a pas su revenir sur la terre ferme. Son corps inanimé a finalement été retrouvé sur la plage, après un peu plus d’une heure de recherche.

À première vue, la mer du Nord peut sembler sans danger. Et pourtant, les courants, les vagues et les bancs de sable peuvent être imprévisibles. Chaque année, en moyenne, près de 400 interventions de sauvetage en mer sont ainsi menées sur la côte belge, d’après le Service intercommunal de sauvetage côtier de Flandre Occidentale (IKWV). Parmi les menaces, certains nageurs peuvent se retrouver pris au piège de courants très dangereux: ceux d’arrachement.

Les courants d’arrachement

Sans s’y attendre, on se retrouve parfois dans des courants traîtres et inattendus qui nous éloignent de la plage. La plupart des baigneurs s’en sortent avec une petite frayeur, mais il faut tout de même être prudent! Mais quelles sont les causes de ces courants dangereux et à quoi faut-il faire attention en tant que nageur endurci?

Les courants d’arrachement, aussi appelés courant de retour, flot de retour, courant de déchirure ou encore courant sagittal, sont des courants locaux et forts qui vont de la plage vers la mer. Ils sont causés par une interaction complexe de forces naturelles (telles que les marées, les vagues et le vent) avec le fond de la plage et la mer adjacente. Ainsi, lorsque le vent souffle de la mer vers la terre, l’eau à la surface est envoyée vers la plage avant de retourner au large, vers la mer, par de dangereux courants. Si l’eau qui s’écoule vers la mer est concentrée dans une bande relativement étroite, il se crée localement un fort courant de retour vers la mer, dont la majeure partie se trouve sous la surface. Raison pour laquelle on ne remarque souvent rien avant de se retrouver bloqué dedans, et emporté au loin.

Non seulement ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 9 km/h, soit plus que ce que réalise un champion olympique de natation! Mais la force et la vitesse de ces courants peuvent également changer rapidement, ce qui les rend d’autant plus dangereux.

Ce à quoi il faut faire attention

Sur notre côte, il n’est pas si facile de détecter ces courants. Il est donc important de savoir où ils peuvent se produire.

L’eau qui s’écoule vers la mer choisit toujours le chemin le plus facile, à savoir entre les bancs de sable ou juste à côté d’une jetée ou d’un brise-lames. Les constructions font également en sorte que les courants parallèles à la côte soient déviés vers la mer. À proximité des infrastructures, les courants d’arrachement sont donc fréquents. C’est aussi pour cette raison que les sauveteurs conseillent de ne pas se baigner trop près des infrastructures dures en mer.

Une surface d’eau calme peut également être un signe d’avertissement, car cela peut signifier la présence d’un fort courant marin vers la mer, sous l’eau. Les courants forts étouffent en effet les mouvements à la surface de l’eau.

Il est important de toujours nager dans une zone surveillée. Car même si vous vous pensez à l’abri, vous pouvez vous retrouver piégé dans ces courants et être emporté au large.

Si vous êtes emporté par un tel courant, inutile d’essayer de nager à contre-courant. Vous vous épuiseriez inutilement. Le mieux est de nager parallèlement au rivage jusqu’à ce que vous soyez à nouveau dans un courant normal et que vous puissiez retourner tranquillement jusqu’à la plage. Ou faire du surplace en attendant les secours. Ou vous décaler du courant d’arrachement pour rejoindre ceux qui, de part et d’autre, se dirigent au contraire vers la plage afin de faire une «boucle» pour revenir vers le rivage. Laissez-vous alors dériver et remontez. Mais surtout, ne paniquez pas!