Pairi Daiza persévère dans la préservation des espèces

Les dons et legs de plus en plus nombreux réalisés au profit de la Pairi Daiza Foundation ont permis de multiplier encore, en 2023, les projets de sauvegarde et de conservation de la faune et de la flore, souligne un communiqué. En 2023, 22 projets ont ainsi pu être soutenus.

Le Refuge de la Fondation a accueilli l’an dernier près de 700 reptiles ou amphibiens abandonnés ou saisis.

Dans l’Ardenne belge, l’ULiège, la Fondation Pairi Daiza et d’autres partenaires ont poursuivi le projet de renforcement de la population de Tétras Lyre dans les Hautes Fagnes. L’espèce était au bord de l’extinction en 2015 avec seulement 2 mâles et 1 femelle recensés. Depuis 2017, des géniteurs importés de Suède (où ils sont abondants) sont relâchés annuellement dans les Hautes-Fagnes pour renforcer la population. Seize individus ont été amenés de Suède en 2023 et deux nidifications réussies et au moins 11 poussins ont été recensés.

Durant l’été, près de 1.000 rainettes vertes –disparues de Wallonie depuis près de 40 ans–élevées à Pairi Daiza ont été relâchées dans des sites protégés en Famenne et en Gaume.

Développer un vaccin contre la maladie hémorragique mortelle qui peut décimer un éléphant en 48h, étudier les impacts du réchauffement climatique sur le mode de vie des ours blancs dans la Baie d’Hudson, évaluer la condition physique des morses sauvages à distance, comprendre les vocalisations de félins au moyen de techniques bioacoustiques...tels sont enfin quelques exemples de soutien de la Fondation à la recherche en 2023.