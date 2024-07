Que faire si vous vous êtes trompé de carburant?

C’est l’une des causes de panne les plus récurrentes, surtout en période de vacances. Distraction, ou utilisation d’un modèle de voiture dont on n’a pas l’habitude, l’erreur est si vite arrivée. C’est aussi votre cas? On vous explique comment réagir.

Chaque année 18.000 Belges distraits versent un mauvais carburant dans le réservoir de leur voiture. Cela vous arrive? Surtout ne démarrez pas le moteur.

Que faire en cas d’erreur de carburant?

Attention, le mélange essence + diesel peut sérieusement endommager votre véhicule. Et quand bien même votre véhicule parvient à fonctionner avec le mauvais carburant, il peut y avoir une baisse significative des performances, des ratés d’allumage, une perte de puissance ou une surconsommation. Ne tardez donc pas avant d’appeler un service dépannage.

Pendant le plein de carburant

Arrêtez de faire le plein dès que vous constatez votre erreur.

Évitez de mettre votre moteur en marche!

Si vous devez déplacer le véhicule, poussez-le manuellement.

Mettez-la à un endroit où elle sera en sécurité et ne gênera pas les autres usagers de la route.

Prévenez le responsable de la station-service qui pourra opérer une vidange du réservoir, ou appelez votre dépanneur.

Sur la route, juste après avoir quitté la station-service

Vous vous rendez compte de votre erreur de carburant juste après avoir repris la route ou vous remarquez que votre moteur fait un bruit bizarre, qu’il ‘toussote’ ?

Parquez votre véhicule le plus vite possible à un endroit où vous pouvez vous arrêter en toute sécurité.

Coupez le moteur. Poursuivre votre route ne pourrait qu’aggraver la situation et endommager votre moteur.

Enfilez votre gilet fluo.

Appelez votre dépanneur.

En cours de route

Si vous n’avez rien remarqué, votre moteur se coupera automatiquement. Le moteur n’est pas conçu pour fonctionner à la fois au diesel et à l’essence, votre véhicule s’arrêtera donc dans un rayon d’1km de la station-service.

Enclenchez vos clignotants de détresse.

Essayez d’immobiliser le véhicule à un endroit sécurisé le long de la route et coupez le moteur.

Ne redémarrez plus, enfilez votre gilet fluo et contactez votre dépanneur.

Si l’erreur est constatée rapidement sans que votre moteur ne soit endommagé, le dépannage se fera assez rapidement et ne vous coûtera que le prix de la vidange et de la main d’œuvre. Si les dommages sont plus importants, les coûts de réparation peuvent toutefois s’élever à plusieurs centaines d’euros, voire plus!

Sources: Touring, Europ Assistance