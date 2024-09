Run to Cick a atteint son objectif 5 jours avant le coup d’envoi

Run to Cick a ​ dépassé la barre des ​ 1.500.000 €. Grâce au soutien de 3.200 coureurs, l’objectif a été atteint cinq jours avant le coup d’envoi.

Ce dimanche 29 septembre aura lieu la 7e édition de RUN TO KICK au Bois de la Cambre. Les participants courent, marchent ou encouragent pour exprimer leur solidarité envers les enfants et les familles touchées par cette terrible maladie. Cet événement annuel, organisé par KickCancer, recueille des fonds pour soutenir la recherche innovante contre les cancers pédiatriques. Cette année, l’accent est mis sur les tumeurs cérébrales, la forme la plus mortelle de cancer chez les enfants. Les dons peuvent encore être effectués jusqu’à fin octobre via la page RUN TO KICK.