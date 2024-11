En Belgique, quelque 55 millions d’appareils électro dorment au fond d’un tiroir ou dans le coin d’un débarras. C’est en tous cas ce que révèle une nouvelle étude de Recupel.

En Belgique, le nombre d’appareils électro inutilisés a bondi de 4 millions depuis 2019, selon l’ASBL Recupel. Ces appareils, souvent oubliés dans les foyers, représentent désormais un défi majeur pour le recyclage et l’environnement.

Quels sont les appareils les plus inutilisés?

Certains objets fonctionnent encore, mais d’autres sont cassés et abandonnés. Parmi les appareils les plus fréquemment inutilisés, on trouve:

Multiprises,

Lumières d’ambiance,

Lampes de poche ou de vélo,

Cadres photo numériques,

Jouets électroniques,

Luminaires,

GSM (téléphones mobiles),

Casques audio.

Une sensibilisation nécessaire pour un meilleur recyclage

Recupel estime que ces 55 millions d’appareils inutilisés pourraient remplir cinq fois la Tour des Paysans à Anvers ou huit fois la Tour Bastion à Bruxelles. Pour sensibiliser le public à cette problématique, une fresque géante d’appareils entassés sera projetée sur ces deux tours durant la Semaine européenne de la réduction des déchets.

Cependant, des lacunes en matière d’information persistent: 12% des Belges ne savent pas où recycler leurs appareils électro, 8% ignorent que les appareils cassés peuvent être recyclés. De plus, 13,7% des répondants jettent leurs appareils avec les déchets ménagers, ce qui entraîne leur incinération, une pratique nocive pour l’environnement.

Recyclage et réemploi: des solutions accessibles à tous

Pour réduire leur impact environnemental, Recupel encourage donc les Belges à adopter des gestes responsables:

Appareils fonctionnels: à déposer dans une ressourcerie pour être réemployés.

Appareils cassés: à rapporter dans un parc de recyclage, en magasin ou au supermarché.

Appareils réparables: vous pouvez envisager la réparation de vos appareils. Si la garantie est encore valable, rapportez-le au magasin. Sinon, les repair café proposent en Wallonie et à Bruxelles de très nombreux rendez-vous pour vous aider à réparer vos objets cassés, abîmés ou en panne.

Pourquoi recycler vos appareils électro? Un recyclage adéquat permet de limiter la pollution due à l’incinération et favorise l’économie circulaire. En contribuant au réemploi et au recyclage, chaque citoyen participe activement à la réduction des déchets et à la préservation de l’environnement.