Un jour dans la vie de votre pharmacien de quartier

Les Belges sont fidèles à leur pharmacien. D’après une étude récente d’iVOX, 44 % des Belges se rendent tous les mois dans une officine. Près de 70 % des clients de pharmacie ont même un pharmacien (de quartier) habituel. Multipharma souhaite mettre à l’honneur la relation de confiance particulière qui existe entre les patients et les équipes officinales à cette Journée mondiale du pharmacien.

Bon nombre de patients considèrent leur pharmacien comme un important « conseiller en matière de santé » et comme le prestataire de soins le plus accessible. Un résultat qui découle principalement de l’évolution du rôle du pharmacien qui fait en effet bien plus que simplement délivrer des médicaments, puisque les patients lui font notamment appel pour se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19, revoir leur schéma de médication, faire un dépistage du diabète, pour la prévention du cancer colorectal, ou encore pour suivre un programme de sevrage afin d’arrêter les somnifères.

Journée mondiale

À l’occasion de la Journée mondiale du pharmacien (25 septembre 2024), Multipharma entend mettre à l’honneur la relation de confiance particulière qui existe entre les patients et les équipes officinales.

Une campagne vidéo nationale, qui sera visible du 19 septembre au 30 octobre, nous donne un petit aperçu de la vie de nos pharmaciens, des professionnels de la santé qui font la différence dans leur quartier en étant proches de leurs patients et en contribuant à rendre les soins de santé accessibles à tous.



Cette campagne sera lancée sur Facebook, Instagram, YouTube, mais également sur les chaînes de télévision francophones AB3, La Une et Tipik.