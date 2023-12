Un nouveau train de nuit relie Berlin et Bruxelles

Dès aujourd’hui, la compagnie ÖBB lancera une liaison nocturne entre Bruxelles et la capitale allemande Berlin. Trois trains par semaine seront proposés dans un premier temps, avant que la fréquence ne devienne quotidienne à l’automne 2024.

Le voyage durera, au total, 13 heures et 38 minutes, s’il n’y a aucun retard. Le train fera escale à Francfort, Bonn, Cologne et Liège. Un train de nuit circulera également entre Paris et Berlin, en correspondance avec le train de nuit de Bruxelles.

Redonner au train de nuit ses lettres de noblesse

Le « Nightjet » est opéré par la SNCB, la SNCF mais aussi la compagnie autrichienne ÖBB et la Deutsche Bahn en Allemagne. Les transporteurs souhaitent redonner au réseau des trains de nuit ses lettres de noblesse. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, y est également favorable et plaidera auprès de ses homologues européens pour la mise en place de partenariats internationaux. La reconstruction d’un réseau européen de trains de nuit constituera « une priorité pendant la présidence belge du Conseil de l’Union européenne », a-t-il souligné.

Le ministre n’a pas caché son enthousiasme pour le nouveau « Nightjet » : « L’offre ferroviaire ne cesse de se développer et le gouvernement belge s’emploie activement en ce sens, notamment en offrant des aides financières à chaque entreprise ferroviaire proposant des trains de nuit desservant des localités en Belgique. Le rail constitue aujourd’hui l’alternative la plus écologique. Je suis donc très heureux de voir cette nouvelle ligne s’ouvrir ».

Pour l’instant, le réseau n’est pas compétitif par rapport aux compagnies aériennes low-cost telles que Ryanair. Mais les promoteurs du projet sont convaincus qu’une demande croissante fera baisser le prix des billets.

Troisième ligne de train de nuit

Le train de nuit Paris-Bruxelles-Berlin constitue la deuxième ligne de train de nuit « Nightjet » dans notre pays. Le « Nightjet » d’ÖBB circule déjà entre Vienne, la capitale autrichienne, et Bruxelles. Et depuis fin mai, un train de nuit circule entre Bruxelles et Berlin, exploité par European Sleeper.

« En voyageant de cette manière, nous économisons des tonnes de CO2. C’est également une manière très conviviale de voyager, par le biais de laquelle émergent des échanges avec les autres passagers », selon Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB.

À terme, l’objectif est d’ajouter éventuellement d’autres lignes au réseau de trains de nuit et d’étendre l’alliance à d’autres villes partenaires.

