Une nouvelle essence de bois stocke efficacement le carbone

Des scientifiques ont découvert une toute nouvelle essence de bois qui ne rentre pas dans la catégorie des feuillus ou des résineux. Les tulipiers s’avèrent avoir une essence de bois unique, qui retient en plus très bien le carbone et pourrait ainsi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Des scientifiques du Sainsbury Laboratory de l’Université de Cambridge et de l’Université Jagellonne en Pologne ont fait cette découverte lors d’une recherche évolutionnaire sur la structure microscopique du bois de certains des arbres et arbustes les plus emblématiques du monde.

Ils ont découvert que les tulipiers, qui sont apparentés aux magnolias et peuvent atteindre plus de 30 mètres de hauteur, possèdent une essence de bois unique. Cela pourrait expliquer pourquoi ces arbres poussent si haut et si rapidement. Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour améliorer la capture du carbone dans les « forêts de plantation » en plantant cet arbre ornemental à croissance rapide, ou en cultivant du bois similaire à celui du tulipier grâce à d’autres espèces d’arbres.

Arbres emblématiques

Les chercheurs ont étudié 33 espèces d’arbres de la collection vivante du Jardin botanique de l’Université de Cambridge, pour découvrir comment l’ultrastructure du bois a évolué entre les résineux (gymnospermes comme les pins et les conifères) et les feuillus (angiospermes comme le chêne, le frêne, le bouleau et l’eucalyptus).

« Nous avons analysé certaines des espèces d’arbres les plus emblématiques du monde, comme le séquoia à feuilles d’if, le Wollemia et les soi-disant ‘fossiles vivants’ comme l’Amborella trichopoda, la seule espèce survivante de la lignée la plus primitive des plantes à fleurs actuelles », explique Raymond Wightman du Sainsbury Laboratory.

« Nos données de recherche nous ont donné de nouvelles perspectives sur les relations évolutives entre la nanostructure du bois et la composition de la paroi cellulaire, qui diffère entre les lignées des angiospermes (feuillus) et des gymnospermes (résineux) », a déclaré Wightman.

Exemple de gymnospermes (Wikipédia).

Macrofibrilles

Les macrofibrilles dans la paroi cellulaire des feuillus sont plus petites (15 nanomètres) que celles des résineux (25 nanomètres). Les deux espèces restantes du genre ancien Liriodendron, communément connues sous le nom de tulipier (Liriodendron tulipifera) et tulipier de Chine (Liriodendron chinense), se révèlent avoir une structure de macrofibrilles intermédiaire (20 nanomètres) qui diffère significativement de celle des bois tendres ou des bois durs.

« Les Liriodendrons se sont séparés des magnolias il y a environ 30 à 50 millions d’années, ce qui a coïncidé avec une réduction rapide du CO2 atmosphérique. Cela pourrait expliquer pourquoi les tulipiers sont très efficaces pour stocker le carbone », explique Jan Lyczakowski de l’Université Jagellonne, auteur principal de l’étude publiée dans New Phytologist.

L’équipe soupçonne que les macrofibrilles plus grandes dans cette espèce intermédiaire sont à l’origine de la croissance rapide des tulipiers.

Architecture des parois cellulaires

« Ils sont exceptionnellement efficaces pour capturer le carbone, et leur structure de macrofibrilles agrandie pourrait être une adaptation de ces espèces pour les aider à capturer et stocker plus facilement de plus grandes quantités de carbone lorsque la disponibilité de carbone dans l’atmosphère diminuait », pense Lyczakowski.

« Les principaux composants du bois sont les parois cellulaires secondaires, et c’est l’architecture de ces parois cellulaires qui donne au bois sa densité et sa résistance sur lesquelles nous comptons pour la construction. Mais les parois cellulaires secondaires sont également le plus grand réservoir de carbone dans la biosphère, ce qui rend encore plus important de comprendre leur diversité pour promouvoir nos programmes de capture du carbone afin d’aider à limiter le changement climatique », conclut-il.

Source: IPS