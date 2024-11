5 mythes over vet ontkracht

Lichaamsvet is volgens obesitas-expert prof. dr. Van Nieuwenhove ons minst begrepen orgaan. In zijn recent verschenen boek ‘Waarom ons vet niet de vijand is’ legt hij uit hoe dit actieve orgaan werkt. Zo maakt het hormonen aan en werkt het intensief samen met de hersenen. Vijf mythes helpt hij hier alvast de wereld uit!

1. Mythe: vet maakt je dik

Realiteit: vet in voeding is niet per se de vijand van vetverlies. Gezonde vetten, zoals die in avocado’s, noten, olijfolie en zaden, zijn essentieel voor verschillende lichaamsfuncties, waaronder hormoonproductie en de opname van voedingsstoffen. Deze vetten zorgen ook langer voor een verzadigd gevoel, waardoor je je minder snel overeet. De échte boosdoeners achter gewichtstoename zijn vaak bewerkte voedingsmiddelen die rijk zijn aan suikers en transvetten. Bovendien bevatten ‘light’ of ‘vetvrije’ producten vaak chemicaliën en toegevoegde suikers om de smaak te verbeteren. Hierdoor krijg je misschien minder calorieën binnen, maar vaak eet je er net meer van. Het opnemen van gezonde vetten in een uitgebalanceerd dieet is gunstig voor zowel gewichtsverlies als de gehele gezondheid.

2. Mythe: koolhydraten zijn de vijand

Realiteit: koolhydraten zijn een essentiële macronutriënt en een belangrijke energiebron. Het is bovendien moeilijk om ze volledig uit je dieet te halen. De sleutel is het kiezen van de juiste soorten koolhydraten. Fruit, groenten en volle granen zijn rijk aan vezels en voedingsstoffen en bevorderen gewichtscontrole door langer een verzadigd gevoel te geven. Snelle koolhydraten en suikers, in bewerkte voedingsmiddelen en suikerhoudende dranken, zorgen slechts kort voor verzadiging en kunnen leiden tot een suikerdip, met cravings tot gevolg. Een evenwichtige benadering van de koolhydraatinname is essentieel voor duurzaam vetverlies.

3. Mythe: plaatselijk vet verbranden werkt

Realiteit: plaatselijk vet willen verliezen is een wijdverbreide misvatting. Bij gewichtsverlies is vetverlies meestal gelijkmatig over het hele lichaam te zien, niet specifiek op de gebieden waarop je oefeningen richt. Het doen van talloze sit-ups zal bijvoorbeeld de buikspieren versterken, maar niet specifiek buikvet verbranden. Algeheel vetverlies vereist een combinatie van een uitgebalanceerd dieet, cardiovasculaire oefeningen en krachttraining, waardoor het lichaamsvetpercentage gelijkmatig wordt verlaagd.

4. Mythe: alle calorieën zijn hetzelfde

Realiteit: hoewel de balans tussen calorie-inname en -verbruik cruciaal is voor gewichtscontrole, speelt de bron van die calorieën een belangrijke rol. Voedingsmiddelen zoals groenten, magere eiwitten en volle granen bieden essentiële vitamines, vezels en bouwstoffen die de algemene gezondheid en metabolische functies ondersteunen. Calorieën uit bewerkte voedingsmiddelen, rijk aan suiker en ongezonde vetten, kunnen daarentegen leiden tot een daling van energie, slechte gezondheid en problemen bij het volhouden van gewichtsverlies. Verschillende voedingsstoffen vereisen ook verschillende hoeveelheden energie voor de vertering, wat betekent dat sommige voedingsmiddelen netto minder energie opleveren om op te slaan.

5. Mythe: supplementen zijn een quick fix

Realiteit: de meeste supplementen hebben geen enkele wetenschappelijke onderbouwing en kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Denk aan Chinese kruiden van de jaren 90. Duurzaam gewichtsverlies is afhankelijk van een goed doordachte leefstijlaanpassing, waarbij een vermindering van de voedselinname gepaard gaat met een verhoogd energieverbruik door meer lichaamsbeweging.

Bron: Plusonline.nl