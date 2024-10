Dit verandert binnenkort aan de screening naar baarmoederhalskanker

Vrouwen tussen 30 en 64 jaar zullen vanaf volgend jaar nog slechts elke vijf jaar uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat komt omdat het gratis cytologisch onderzoek via het uitstrijkje vervangen wordt door een test die screent op de aanwezigheid van het HPV-virus.

Tot nu toe kregen vrouwen uit deze leeftijdsgroep nog elke drie jaar een uitnodiging om zich volledig terugbetaald te laten testen. De huidige aanpassing is een gevolg van nieuw wetenschappelijk bewijs. De Wereldgezondheidsorganisatie en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) adviseren dat een screening op de aanwezigheid van Humaan Papillomavirus (HPV) effectiever en kostenefficiënter is dan de cytologische test die tot nu toe gebeurde. Voor vrouwen tussen 25 en 29 jaar blijft de driejaarlijkse cytologische test wel behouden.

Verandering in het labo

Voor de vrouwen verandert er niet zoveel want zowel voor de HPV als voor de cytologische test is een uitstrijkje vereist, waarbij de arts cellen van het oppervlak van de baarmoederhals schraapt. Alleen het tijdsinterval verschuift van drie naar vijf jaar De grote vernieuwing vindt vervolgens plaats in het labo waar deze cellen nu via een PCR-test worden gecheckt op HPV-virus in plaats van dat gezocht wordt naar de aanwezigheid van abnormale prekankercellen.

Gevoeliger

De HPV-test scoort volgens verschillende analyses een stuk beter omdat deze test gevoeliger is wat een pak minder vals-negatieve resultaten oplevert. Bij deze test wordt bovendien gespeurd naar het DNA van het HPV virus, dat de belangrijkste oorzaak vormt van baarmoederhalskanker. Het cytologisch onderzoek hanteert een andere strategie omdat hierbij cytologen onder een microscoop zoeken naar prekankercellen die zich mogelijk tot kwaadaardige tumoren kunnen ontwikkelen. Via de HPV -screening kan dus veel eerder in dat proces worden ingegrepen, waardoor ook een langer interval van vijf jaar mogelijk is tussen opeenvolgende testen.

Is de test HPV positief en dus afwijkend, dan volgt alsnog een cytologisch onderzoek en kan worden gekeken of het om een hoogrisico type van HPV gaat en om na te gaan of een verdere behandeling aangewezen is. Het Centrum voor Kankeropsporing dat het bevolkingsonderzoek organiseert en het labo dat de stalen onderzoekt, zullen de resultaten telkens doorsturen naar je huisarts. In de loop van 2025 moet het ook mogelijk worden dat je zelf je resultaten kan raadplegen via mijngezondheid.be.