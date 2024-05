Eiwitten in bloed waarschuwen jaren op voorhand voor kanker

Eiwitten in het bloed kunnen kanker ‘voorspellen’, meer dan zeven jaar voordat de diagnose wordt gesteld. Dat blijkt uit twee Britse studies die verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Beide onderzoeken in Nature Communications, richten zich op analyse van alle aanwezige eiwitten in het bloed bij mensen die later kanker ontwikkelden, en bij proefpersonen die dat niet deden.

In het eerste onderzoek analyseerden wetenschappers 44.000 bloedmonsters. Dat leverde 107 eiwitten op die minstens zeven jaar vóór de diagnose van kanker opdoken, en 182 eiwitten die minstens drie jaar vóór de diagnose van kanker veranderden.

Behandeling

In de tweede studie keken de wetenschappers naar mogelijke nieuwe behandelingen op basis van de eiwitten. Ze onderzochten daarvoor de genetische gegevens van meer dan 300.000 kankerpatiënten en vonden 40 eiwitten die het risico op negen soorten kanker beïnvloeden.

De bevindingen tonen aan dat eiwitten al in de allereerste stadia van kanker betrokken zijn. De detectie ervan zou dus een manier kunnen bieden om de ontwikkeling van de ziekte helemaal te stoppen.

“Dit onderzoek brengt ons dichter bij de mogelijkheid om kanker te voorkomen met gerichte medicijnen – dat werd ooit voor onmogelijk gehouden maar wordt nu veel beter haalbaar”, legt Dr. Karl Smith-Byrne uit, Senior Molecular Epidemiologist bij Oxford Population Health.

Eerst is wel nog verder onderzoek nodig. Het team wil meer te weten komen over de rol die deze eiwitten spelen bij de ontwikkeling van de ziekte, welke eiwitten het meest veelbelovend zijn, en wat mogelijke bijwerkingen zijn.