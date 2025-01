Gestopt met roken? Beloon jezelf met geld

Twee weken na Nieuwjaar dreigen heel wat goede voornemens te sneuvelen. Om vol te houden is een degelijke motivatie belangrijk. Die schuilt soms op onverwachte plekken. Zo ontdekten wetenschappers dat financiële beloningen een gunstig effect hebben op slaagkansen van een rookstop.

Nicotinekauwgom, pleisters, medicatie, e-sigaretten, begeleiding van een tabakoloog… Wie wil komaf maken met een rookverslaving heeft vaak al tal van methoden uitgeprobeerd. Recent is daar een nieuwe alternatieve strategie bijgekomen. Een internationaal onderzoeksteam van de University of East Anglia en de University of Massachusetts lanceerden een grootschalige studie waarbij de gegevens werden geanalyseerd van bijna 22 000 deelnemers uit verschillende bevolkingsgroepen uit de VS, diverse Europese landen, Zuidoost-Azië, Hong-Kong en Zuid-Afrika. Daarbij vonden ze bewijs met een hoge mate van zekerheid dat een financiële beloning stoppen met roken kon bevorderen.

Veel of weinig geld

Dit principe werkte bij de totale groep van rokers en ook bij zwangeren bleken de resultaten erg opvallend. Van elke 100 zwangere rooksters die een financiële beloning ontvingen, stopten er 13 succesvol gedurende minstens zes maanden terwijl dit bij de groep zonder financiële stimulans slechts bij 6 vrouwen lukte. De hoogte van het bedrag speelde daarbij geen rol. Het maakte ook geen verschil of het om zelf uitgespaard geld ging of om een som die door anderen werd gegeven.

Volgens onderzoeker Jamie Hartmann-Boyce ging het niet om het puur omkopen van rokers. “Het is een misvatting dat deze mensen toch al hadden kunnen stoppen en nu alleen voor het geld kiezen. In werkelijkheid laat dit onderzoek zien dat deze financiële interventie inspeelt op de beloningssystemen in de hersenen, die een belangrijke rol spelen bij nicotineverslaving. Veel deelnemers aan deze studies hadden al meerdere stoppogingen achter de rug en wilden graag stoppen, maar konden het niet. Deze aanpak hielp hen wel.”

Nieuwe beleidsaanpak

Dat financiële prikkels zo’n impact hebben op het aanpakken van een rookverslaving heeft in de Verenigde Staten ervoor gezorgd dat er ook op beleidsniveau gedacht wordt aan actie. Zo biedt de staat Californië via de zorgverzekering al financiële prikkels aan aan mensen die willen stoppen met verslavende middelen. Ook een tiental andere staten willen de aanpak uitproberen. Het mooie aan de methode is dat de positieve effecten overeind lijken te blijven ook nadat de financiële stimulans ophoudt. Geld lijkt vooral te helpen om die eerste lastige periode bij het stoppen te overbruggen. Nadien blijkt dat de ex-rokers zich hun nieuwe, gezondere levensstijl hebben eigen gemaakt en willen ze niet meer terug. In ons land bestaan hiervoor vooralsnog geen externe financiële stimulansen maar niets belet om jezelf een financiële beloning te geven met het geld dat je kan opzijzetten dankzij de rookstop.

Bronnen: Scientias, cochranelibrary.com