Haarverlies hoeft niet definitief te zijn

Als je haren de benen nemen, dan kan dat een stevige knauw aan je zelfvertrouwen geven. Vandaag is er gelukkig een breed aanbod van behandelingen voor chronisch haarverlies: van medicatie tot implantaten.

Een breed scala aan fenomenen kan haarverlies veroorzaken: van een tijdelijk tekort tot een infectie, medicatie, stress of auto-immuunaandoening. Vandaar het belang van een haarconsult bij een specialist om eerst de oorzaak te achterhalen. Een wijkende inham of haarlijn, een patersplek op de kruin, een haardos die almaar dunner wordt, wijzen meestal op de mannelijke vorm van chronisch haarverlies (alopecia androgenetica), een van de meest voorkomende types. Hoe gevoeliger de haarzakjes zijn voor mannelijke hormonen (testosteron), hoe meer kans dat je vroegtijdig kale plekken ziet opduiken omdat er geen dikke haren meer kunnen worden aangemaakt. Die vorm heet dan wel mannelijk, ook vrouwen met een erfelijke aanleg kunnen erdoor ge- troffen worden. Bij hen triggeren hormonale schommelingen tijdens de menopauze vaak dit proces.

Wacht niet te lang met het activeren van haarzakjes die stilvallen.

Lotions

Niet elke behandeling werkt even succesvol bij iedereen. Vandaar dat vaak verschillende oplossingen worden gecombineerd of elkaar aanvullen. Wil je dit soort haaruitval efficiënt aanpakken, wacht dan geen jaren. “Haarzakjes die langer dan één tot twee jaar zijn stilgevallen, laten zich maar moeizaam opnieuw activeren. Zeker als je genetisch belast bent, start je best tijdig. Jarenlang gestabiliseerd haarverlies, valt nog nauwelijks terug te draaien”, weet dermatoloog dr. Ingrid Van Riet (Carpe Clinic).

Covid en haarverlies De jongste jaren signaleerden zowel dermatologen als kappers meer haarverlies bij hun patiënten en klanten. “Een duidelijke verklaring is daar niet meteen voor, maar vermoedelijk heeft het te maken met covid. Van infecties en stress is bekend dat ze soms aanzienlijke haaruitval kunnen triggeren. Goed om weten is dat je haardos na zo’n acute infectie quasi altijd spontaan recupereert na verloop van enkele maanden.”

De eerste optie bij deze hormonale haaruitval zijn medische lotions op voorschrift waarmee je de haren geregeld inwrijft. Ze bevatten de stoffen minoxidil, finasteride of dutasteride. De laatste twee worden ook ingezet bij goedaardige prostaatvergroting, maar hebben als neveneffect dat ze haaruitval tegengaan. Deze stoffen worden enkel bij mannen gebruikt. Voor vrouwen zijn er leave-on-producten met minoxidil die een iets andere samenstelling hebben dan degenen die bestemd zijn voor mannen.

“Deze stoffen blokkeren in de haarwortels de receptoren voor testosteron en verminderen ook de werking van het hormoon, waardoor het zijn invloed op de haarzakjes verliest en de haaruitval stopt. Het duurt wel enkele weken tot maanden voor je merkt of de behandeling aanslaat. Het effect houdt ook maar aan zolang je de lotion gebruikt. Maar als de behandeling werkt, kan je zo wel langdurig je haardos beschermen. Ik ken voorbeelden van eeneiige tweelingen waarbij de ene met behandeling zijn haardos behield, terwijl de andere zonder behandeling vroeg kaal werd”, legt dr. Van Riet uit.

Medicatie

Dezelfde producten in pilvorm worden veel minder aanbevolen omwille van het risico op bijwerkingen. Zo kan minoxidil bloeddrukverlagend werken en kan fi- nasteride soms impotentie of erectiestoornissen veroorzaken. “Bij jongere mannen die minder goed reageren op minoxidil, kan finasteride als pil in specifieke gevallen nuttig zijn als aanvulling op een lotion. Bij twijfel over de behandeling gebeurt best een genetisch onderzoek via een speekseltest om de gevoeligheid op te sporen en zo te bepalen welke aanpak het meest aangewezen is.”

Deze behandeling wordt vaak gecombineerd met een supplementenkuur die de bouwstoffen voor een gezonde haargroei bevat, zoals de aminozuren cystine, methionine, biotine. Om de opname te verbeteren wordt er vitamine B6, zink en ijzer toegevoegd. Dat is ook interessant bij seizoensgebonden haarverlies. Bij een aangetoond tekort in het bloed, is een kuur van minimum drie maanden nodig.

PRP en hairfillers

Een van de meest vernieuwende therapieën van de jongste jaren bij alopecia androgenetica is de PRP of bloedplasmabehandeling. Die boost het onderliggende haargroeiproces, een beetje zoals krachttraining doet met je spieren. “Hierbij wordt een beetje eigen bloed afgenomen dat op een bijzondere manier wordt gecentrifugeerd en waaruit bloedplaatjes worden gefilterd. Die zitten barstensvol interessante groeifactoren die dan onder lokale verdoving in je hoofdhuid worden geïnjecteerd. Die groeifactoren zorgen niet alleen voor wondheling maar ze stimuleren ook de haarfollikels tot actie. Meestal zijn er enkele kuren nodig om dat proces weer op gang te trekken en ook nadien is een onderhoudskuur aanbevolen.”

Hoofdhuid verzorgen Heb je naast haaruitval ook last met je hoofdhuid – eczeem, psoriasis, schilfers -, dan kan je de dagelijkse verzorging aanvullen met aangepaste shampoo of een serum. “Slechts een paar merken (o.a. Sisley, Ducray) zetten echt in op goede hoofdhuid-producten. Tot voor kort had je enkel leave-on-producten of magistrale bereidin-gen die je kapsel overhoop gooiden. Intussen zijn er haarvrien-delijke hoofdhuidalternatieven met mooie resultaten.”

Het injecteren van hairfillers vlakbij de haarzakjes in de hoofdhuid is er eveneens op gericht om de haargroei extra te prikkelen. Die fillers bestaan uit specifieke aminozuren, die de bouwstenen van de haren vormen. Via gewone injecties of mesotherapie worden die stoffen lokaal ingebracht, meestal in kuurvorm gedurende enkele weken. “Vermoeide haarzakjes die hooguit nog donshaartjes produceerden kunnen op deze manier worden aangemaand om weer volwaardige haren voort te brengen. Na een drietal maanden kan dit een spectaculair verschil geven.” Aanvullend wordt vaak ledtherapie gegeven, omdat de warmte helpt om de hoofdhuid te kalmeren en de bloedcirculatie te bevorderen.

Haarimplantaten

Een nieuwe technologie om diffuse haaruitval, een dunnere haarscheiding of kleine kalere plekken weg te werken is Hairstetics. Daarbij worden synthetische haren aangebracht via minuscule en onzichtbare implantaten net onder de hoofdhuid. “Dat implantaat werkt volgens het principe van een stent en verankert zich onderhuids. De hele behandeling is minimaal invasief, pijnloos en veel minder ingrijpend dan een echte haartransplantatie. Voorlopig wordt het vooral gebruikt bij vrouwen omdat de synthetische haren niet natuurlijk ogen in een korter kapsel.” Het nadeel is dat het effect na vijf jaar weg is. Gemiddeld verlies je jaarlijks immers ongeveer 20% van de geïmplanteerde haren.