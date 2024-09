Helpen cranberry’s tegen urineweginfecties?

“Ik ben gevoelig voor blaasontstekingen en vroeg me af of cranberrypreparaten me bescherming kunnen bieden tegen herval?” Deze vraag stuurde een lezeres ons.

Uroloog dr. Tim Brits (UZ Antwerpen): “Tot voor kort was de bewijskracht voor het gebruik van cranberrysupplementen of -drankjes bijzonder mager en werden ze door artsen niet aanbevolen, maar recent heeft een grote overzichtsstudie een ander licht op de zaak geworpen.” De reden dat veenbessen of cranberry’s ooit in het vizier kwamen als potentieel middel tegen blaasinfecties is hun rijke concentratie aan de stof proanthocyanidines (PAC). Laboproeven hebben aangetoond dat deze PAC kunnen verhinderen dat E. coli-bacteriën – die meestal aan de basis liggen van urineweginfecties – zich met hun tentakels vlot kunnen vasthechten aan de blaaswand en zo infecties doen ontstaan. Maar daarvoor is wel een voldoende hoge dosis van 36 mg PAC per dag nodig.

Herval

“De recente overzichtsstudie kon wetenschappelijk bewijs aanleveren dat het gebruik van zo’n dosis cranberry-extract effectief helpt om het aantal urineweginfecties terug te dringen bij vrouwen die kampten met regelmatige blaasinfecties en die geen andere onderliggende urologische problemen hadden. Omdat het om een preventief middel gaat, neem je het dus best elke dag.”

Dosering

De exacte dosering van deze werkzame stof in supplementen valt niet altijd te achterhalen. Daarvoor moet je kijken naar het gehalte aan PAC en niet louter naar de hoeveelheid cranberry-extract. “Bovendien moet je erop letten dat het om PAC van veenbessen gaat en bijvoorbeeld niet van druiven, die deze werking niet hebben”, zegt dr. Brits. “Fabrikanten voegen er soms ook andere stoffen aan toe, waarvan de werking veel minder bewezen is maar die wel de prijs verhogen. Dure supplementen zijn ook niet noodzakelijk de best gedoseerde. Van cranberrydranken is overigens nooit een gunstig effect bewezen.”

Wat kan je nog doen?

• Heb je vaak terugkerende urineweginfecties, laat je dan door een uroloog checken op onderliggende problemen (nierstenen, medicatiegebruik ...).

• Drink voldoende en vanaf de eerste symptomen zeker 1,5 tot 2 liter per dag voor het ‘wash it out’-effect. Zo verhinder je dat E. coli-bacteriën zich vastkleven en een infectie doen uitbreken.

• Ga regelmatig naar het toilet en ga zitten. Blaasinfecties krijg je niet van een vuile bril maar meestal van je eigen darmbacteriën.

• Overdrijf niet met intieme hygiëne want zo verstoor je de natuurlijke vaginale flora.

• Ga plassen na het vrijen.