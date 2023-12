Nieuwe campagne over urineweginfecties in woonzorgcentra

Met een nieuwe campagne wil het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) woonzorgcentra sensibiliseren over de behandeling van urinewegproblemen. Nu worden er vaak antibiotica voorgeschreven terwijl dat niet altijd nodig is, klinkt het in een persbericht.

Symptomen zoals troebele urine of verandering van geur betekenen niet altijd dat iemand een urineweginfectie heeft. Toch nemen artsen of verpleegkundigen in woonzorgcentra op basis van die symptomen al vaak preventief een urinestaal. Aangezien heel wat mensen drager zijn van bacteriën in de urine, zijn die testen vaak positief, waarop de arts dan een behandeling met antibiotica voorschrijft. Dat is echter onnodig gebruik van antibiotica. “En te veel gebruik van antibiotica, leidt tot meer resistentie bij bacteriën”, aldus AZG.

Daarom lanceert het departement een nieuwe campagne met als slogan ‘Is het echt dringend?’. Er worden brochures en posters ter beschikking gesteld van alle Vlaamse erkende woonzorgcentra. “Met deze campagne willen we zorgverleners in woonzorgcentra en huisartsen informeren en sensibiliseren over hoe ze een correcte diagnose stellen van een urineweginfectie. Zo willen we voorkomen dat ze overmatig testen en onnodige behandelingen voorkomen. Door correcte diagnoses te stellen bij mogelijke urineweginfecties, kunnen zorgverleners het antibioticagebruik doen dalen en het risico op toenemende resistentie doen afnemen”, aldus Wouter D’Haeze, arts infectieziektebestrijding van het Departement Zorg.