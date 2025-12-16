Statines ’s morgens of ’s avonds nemen?

Moeten statines, de meest gebruikte cholesterolmedicijnen, op een bepaald ogenblik van de dag worden genomen?

Plus Magazine ontving volgende vraag van een bezorgde lezer: “Sinds een jaar of twee neem ik op voorschrift een statine ter behandeling van een verhoogd cholesterolgehalte. Ik had de gewoonte die pil ’s ochtends bij het ontbijt in te nemen. Toen ik onlangs een nieuw doosje haalde, had de apotheker daarop in drukletters ‘AVOND’ geschreven. Heeft dit belang?” De redactie ging op onderzoek.

Wanneer neem je best het medicijn?

Professor Thierry Gillebert, cardioloog aan het UZ Gent, geeft de apotheker overschot van gelijk. “Statines neem je best ’s avonds in vóór je gaat slapen. Deze pil blokkeert een bepaald enzym (HMG-COAreductase) in onze lever en dat enzym is belangrijk bij de aanmaak van cholesterol door onze lever.

’s Nachts en in de vroege ochtenduren is er namelijk altijd minder cholesterol uit onze voeding aanwezig en maakt de lever zelf meer cholesterol aan. Door deze nachtelijke aanmaak te blokkeren doen we het gehalte aan LDL-cholesterol (de ‘slechte’ cholesterol) sterker dalen.

Wanneer we de pil ’s ochtends nemen, is de remmende invloed ervan minder groot. Dit is vooral waar voor de kortwerkende statines. Bovendien is proefondervindelijk bewezen dat er na een cardiologische ingreep minder verwikkelingen optreden wanneer we de statine ’s avonds innemen.”

Opgepast met statines en pompelmoes

Pompelmoezen en pompelmoessap gaan niet al te best samen met een hele reeks geneesmiddelen, omdat ze de werking ervan versterken. Dat is onder meer het geval voor statines. Deze vrucht bevat stoffen die de opname van bepaalde statines door het lichaam blokkeren. Het gevolg is een ophoping van het geneesmiddel in het bloed, wat bijwerkingen kan veroorzaken, met name leverschade. Kies dus best een ander drankje om jouw cholesterolremmer mee in te nemen.

Om je behandeling te optimaliseren, volg je best altijd de aanbevelingen van je arts. Houd je aan de innametijden en vermijd bepaalde voedingsmiddelen die zorgen voor een versterkend of tegeneffect, zoals bv. pompelmoes.