Waarom heb ik haarpijn?

“Ik voel soms een zeurende pijn aan mijn haren, vooral ter hoogte van de kruin. Vanwaar komt dit en hoe pak ik dit aan?”

Er wordt wel eens meewarig gelachen, zoals ook presentator Gert Verhulst onlangs mocht ondervinden, maar haarpijn bestaat wel degelijk. Bij trichodynia, zoals de wetenschappelijke term luidt, blijft je hoofdhuid intact maar is er sprake van een onderhuidse pijnsensatie. En anders dan de naam doet vermoeden, situeert die pijn zich niet in je haren zelf, maar wel in de haarwortels in je hoofdhuid, waar zenuwbanen doorheen lopen. De haren die uit de haarwortels groeien volgen daarbij elk hun eigen koers en dat blijkt erg bepalend.

Natte haren

“In veruit de meeste gevallen wordt haarpijn veroorzaakt doordat er wordt ingegrepen op de natuurlijke groeirichting van de haren. Bijvoorbeeld door langdurig een pruik of helm te dragen of je haar strak vast te binden in een staart. Een andere gekende uitlokker is je bed induiken met een natte haardos. Tijdens het slapen kan je de haren in een verkeerde richting duwen, waarna ze zo drogen en je opstaat met vervelende haarpijn”, weet dermatoloog dr. Ingrid Van Riet (Carpe Clinic).

Mensen met weerborstels, die hun haren om esthetische redenen in een andere plooi manipuleren of rechtopstaande exemplaren platdrukken, krijgen er ook mee te kampen. “Want net als dieren kunnen wij – onbewust – onze haren rechtop doen staan. Dat hebben we te danken aan de minuscule spiertjes die zich rondom elke haarwortel bevinden. Als die spiertjes samen met de haren continu een verkeerde kant worden uitgeduwd om in een bepaald kapsel te passen, kunnen ze geïrriteerd raken en klachten geven.”

Afwijking in de wervelkolom

Daarnaast kan haarpijn ook het gevolg zijn van een afwijking in de wervelkolom ter hoogte van de nek, waar de zenuwbanen ontspringen die richting je hoofdhuid lopen. Doet er zich ter hoogte van de hoger gelegen wervels een vernauwing voor waardoor deze zenuwen bekneld raken, dan kan dat uitstralingspijn geven naar je hoofdhuid.

De juiste richting

Dit soort haarpijn kan je voorkomen door je natuurlijke haargroeirichting te volgen. “Ben je hier gevoelig voor, laat je haar dan drogen aan de lucht, dan valt het vanzelf in de juiste plooi. Wil je je haardos toch brushen of stylen, kies dan een kapsel dat zoveel mogelijk je natuurlijke koers respecteert. Ook bij haartransplantaties is het belangrijk om hierop te letten. Een korte of lange coupe maakt geen verschil voor de gevoeligheid van de haarwortels en haarzakjes.”

Probeer verder tractie op je hoofdhuid te vermijden, wat bijvoorbeeld gebeurt bij extensions, een te strakke staart of een opsteekkapsel. Ook een vette haardos kan haarpijn triggeren, omdat de haren dan stugger en plakkerig zijn in plaats van soepel. Zo’n vetophoping kan die tegendraadse haren nog meer fixeren en zorgen voor pijnprikkeling. Tijdig wassen is dus de logische boodschap.