Waarom je je huid ook in de winter goed in het oog moet houden

Tijdens de herfst- en wintermaanden controleren Vlamingen hun huid opmerkelijk minder vaak op verdachte vlekjes. Dat blijkt uit een analyse door Helan Onafhankelijk ziekenfonds en SkinVision. Gezondheidsexpert Lynn Pellens van Helan legt uit waarom het belangrijk is om altijd alert te blijven op huidkanker, ook in de winter.

In België komen er jaarlijks bijna 46.000 nieuwe huidkankerpatiënten[1] bij, wat van huidkanker de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker maakt. Deze ziekte ontstaat in 90% van de gevallen door schadelijke uv-straling. Doordat de huid meer bedekt is in de winter en er minder aandacht is voor zonschade, daalt ook het aantal huidchecks. Een gevaarlijke trend, want de kans op huidkanker doet dat niet. Daarom blijven regelmatige huidchecks belangrijk.

De minst populaire maanden voor een huidcheck

Voor deze opvallende meting werkte Helan samen met partner SkinVision. SkinVision is een applicatie die met behulp van een klinisch gevalideerd AI-algoritme en een panel van dermatologen het risico op huidkanker beoordeelt voor een huidplekje en meteen aangeeft of een doktersbezoek nodig is. Uit metingen bleek dat huidchecks vooral populair zijn vanaf de lentezon (april en mei), met een duidelijke piek in juni. Vanaf juli neemt het aantal checks opvallend af, maar vooral tijdens de herfst- en wintermaanden januari, februari en maart dalen het aantal huidchecks sterk.

“De plotse daling in juli en augustus is opvallend. We geloven niet dat mensen minder bezig zijn met hun huid, maar dat ze bewuster omgaan met de zon door de schaduw op te zoeken of zich in te smeren. Dat is natuurlijk heel verstandig, maar het betekent niet dat er in deze maanden geen risico op huidkanker is”, zegt Lynn Pellens, gezondheidsexpert bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. “Hetzelfde geldt voor de herfst- en wintermaanden, wanneer we ons meer bedekken tegen de kou. Dan bedekken we onze huid meer, waardoor we deze vaak minder goed controleren, maar ook in deze periode blijft het belangrijk om alert te blijven.”

Wat leeftijd betreft, voeren mensen tussen 50 en 59 jaar (30%) de meeste huidcontroles uit, gevolgd door 40- tot 49-jarigen (25%) en 30- tot 39-jarigen (18%). Mensen onder 29 jaar (7%), 60- tot 69-jarigen (14%) en mensen ouder dan 70 jaar (6%) doen dit minder.

Zo testte Joke (57), ambassadrice en Helan-klant, de SkinVision-app uit nadat ze een verdacht vlekje zag op haar been. “Ik weet dat ik goed moet opletten, omdat ik een risico-huid heb. Toen ik de scan deed, kreeg ik meteen het resultaat: de app adviseerde me om naar een arts te gaan. Na een punctie bleek dat ik een basaalcelcarcinoom had. Gelukkig was ik er vroeg bij. Sinds ik SkinVision gebruik, voel ik me een stuk geruster. Ik kan altijd, winter of zomer, snel checken of plekken op mijn huid risicovol zijn, en krijg meteen duidelijkheid.”

Samenwerking voor betere toegang tot huidchecks

Om huidchecks toegankelijker te maken, bundelde Helan Onafhankelijk ziekenfonds in 2019 de krachten met SkinVision. “We willen mensen aanmoedigen om hun huid regelmatig op vlekjes te controleren”, zegt Lynn Pellens. “Helan Onafhankelijk ziekenfonds en SkinVision maken de app toegankelijk zodat iedereen gemakkelijk plekjes kan controleren. Een verdacht plekje snel opmerken is een cruciale eerste stap in de strijd tegen huidkanker. Dit zou eigenlijk overal en altijd mogelijk moeten zijn. Omdat het niet altijd eenvoudig is om snel naar een dermatoloog te gaan, biedt SkinVision een toegankelijke manier om die eerste huidcontroles uit te voeren en snel te handelen als dat nodig is. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen hun huid gaan checken op een regelmatige manier, doorheen het hele jaar.”

“Vroegtijdige detectie, mede door zelfonderzoek, is cruciaal in de strijd tegen huidkanker. Wanneer mensen verdachte huidplekjes sneller opmerken en naar de dokter gaan, kunnen ze sneller behandeld worden, wat de kans op een goede uitkomst vergroot en ergere problemen voorkomt”, zegt Martijn Meijs, dermatoloog bij SkinVision. “Huidkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na zonneschade, maar houdt geen rekening met de seizoenen. Het blijft dus ook belangrijk om tijdens de winter te checken op verdachte huidvlekjes. Je controleert zelfs idealiter vier keer per jaar je huid. Naast vroegtijdige detectie, blijft bescherming cruciaal. Smeer je daarom ook in de winter regelmatig in met zonnebrandcrème met minimaal factor 15. Vergeet daarbij je oren en nek niet.”

