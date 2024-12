Wereldwijd kampt meer dan 1 op 5 volwassenen met genitale herpes

Wereldwijd kampen 846 miljoen mensen tussen 15 en 49 jaar oud met genitale herpes: meer dan één op de vijf mensen in die leeftijdscategorie. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag op basis van nieuwe schattingen die gepubliceerd zijn in het tijdschrift Sexually Transmitted Infections.

Elke seconde wordt een persoon besmet met genitale herpes. Dat betekent dat jaarlijks 42 miljoen mensen een nieuwe genitale herpesinfectie oplopen.

Meestal brengen de infecties weinig of geen symptomen met zich mee, maar bij sommigen veroorzaken ze pijnlijke genitale zweren die hun leven lang kunnen terugkomen. Soms leidt een besmetting tot ernstige complicaties, zoals neonatale herpes: een zeldzame aandoening die kan optreden wanneer een vrouw voor het eerst besmet wordt aan het einde van de zwangerschap en het virus overdraagt op haar kind bij de bevalling.

Op dit moment is het niet mogelijk herpes te genezen, maar behandelingen kunnen de symptomen verlichten. Volgens de auteurs van het onderzoek zijn nieuwe behandelingen en vaccins nodig. “Betere preventie en behandelingen zijn dringend nodig om de overdracht van herpes te verminderen en zullen ook bijdragen aan het terugdringen van de overdracht van hiv”, zegt Meg Doherty, directeur van wereldwijde programma’s voor hiv, hepatitis en seksueel overdraagbare ziektes bij de WHO.

Er zijn twee types van het Herpes simplex-virus: mondherpes (HSV-1) en genitale herpes (HSV-2). In 2020 hadden naar schatting 520 miljoen mensen een genitale herpesinfectie, tegenover 376 mensen met een mondherpesinfectie. Onder hen hadden 50 miljoen mensen ook een genitale herpesinfectie.

Wie eenmaal besmet is, blijft levenslang drager van het virus. Hoewel ze de verspreiding van het virus niet volledig tegenhouden, vermindert een correct en consistent gebruik van condooms de risico’s op de overdracht van herpes, zoals bij alle soa’s. Wie kampt met actieve symptomen, zou seksueel contact moeten vermijden, omdat herpes het besmettelijkst is wanneer zweren aanwezig zijn.