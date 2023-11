Wetenschappers ontwikkelen bacterie die kanker kan opsporen

Een internationaal team van wetenschappers heeft een bacterie zodanig genetisch gewijzigd dat ze kankercellen kan opsporen in het lichaam, zelfs op moeilijk te detecteren plaatsen.

De Amerikaanse en Australische onderzoekers leggen in de studie – vrijdag gepubliceerd in het tijdschrift Science – uit dat ze gebruik maakten van crispr-technologie om een bepaalde bacterie genetisch aan te passen. Crispr is een revolutionaire methode waarmee wetenschappers precieze veranderingen in het dna van een organisme kunnen aanbrengen.

De zogeheten A. baylyi-bacterie heeft van nature het vermogen om vrij zwevend dna uit zijn eigen omgeving op te vangen en te integreren in zijn eigen genoom. Op die manier kan het nieuwe eiwitten produceren om te groeien.

De onderzoekers brachten wijzigingen aan in het genoom van de bacterie, zodat deze lange stukken dna heeft die lijken op het dna in menselijke kankercellen. Die stukken fungeren als één kant van een rits die zich vasthecht aan het kanker-dna dat ze opvangen.

Darmkanker opsporen

Zo slaagden ze erin om kanker te detecteren in de darmen van muizen. Volgens de onderzoekers kan met hun genetisch gemodificeerde bacterie een bloedtest ontwikkeld worden om tumoren in moeilijk te detecteren plaatsen op te sporen. Dikkedarmkanker bijvoorbeeld geeft meestal geen klachten in het begin waardoor de ziekte vaak pas laat ontdekt wordt. In veel gevallen kan de ziekte enkel door middel van stoelgangonderzoek of een kijkonderzoek in de darm (coloscopie) vastgesteld worden.

“Het was ongelooflijk toen ik onder de microscoop de bacteriën zag die het dna van de tumor hadden opgenomen”, zegt Josephine Wright van de Universiteit van Adelaide.

Technologie als deze kan volgens wetenschappers in de toekomst ook mogelijk ingezet worden om kanker te behandelen. Oncoloog Siddhartha Mukherjee, verbonden aan Columbia University, was niet betrokken bij het onderzoek maar zegt in een reactie op de studie dat in de toekomst “ziekten zullen worden behandeld en voorkomen door cellen, niet door pillen. Een levende bacterie die dna in de darm kan detecteren is een geweldige kans om als een schildwacht te fungeren om maagdarmkankers en vele andere kankers op te sporen en te vernietigen.”