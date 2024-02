Yuma Labs lanceert eerste recyclageprogramma voor opticiens in Europa

Yuma Labs, producent van circulaire brillen, lanceert het nieuwe recyclageprogramma ‘Ever’ voor onafhankelijke opticiens én hun klanten. Het recyclingprogramma zet brilafval om in waardevolle grondstoffen en vermindert zo de Belgische afvalberg met 68.000 kg per jaar.

Elke dag worden er in optiekzaken gezamenlijk 5.000 monturen en 30.000 brillenglazen weggegooid, dit is 68.000 kg afval per jaar, alleen al in België. Er zijn maar liefst 30,000 bomen nodig om de CO2-impact van die afvalstroom elk jaar opnieuw te verwerken.

“De afgedankte monturen en brillenglazen belanden nu vaak bij het restafval, terwijl de materialen in veel gevallen heel goed te recycleren zijn,” vertelt Sebastiaan De Neubourg, CEO van Yuma Labs.

“Ever is het eerste initiatief in Europa dat het mogelijk maakt voor onafhankelijke opticiens om monturen en brillenglazen op een hoogwaardige manier te recycleren. Het programma helpt opticiens op die manier te voldoen aan de strenge EU-wetgeving die bedrijven in de toekomst zal verplichten om recyclage-oplossingen te voorzien voor de producten die ze verkopen.”

De opticiens sporen op hun beurt klanten aan om oude brillen binnen te brengen en zo samen bij te dragen aan de sociale en circulaire economie. Voor elke 10 kg ingezamelde brillen plant Yuma Labs een boom.

Yuma Labs bezorgt onafhankelijke opticiens transparante verzameldozen, eveneens gemaakt van gerecycleerde brillenglazen. Daarmee kunnen hun klanten eenvoudig oude brillen deponeren in de optiekzaak. Het bedrijf voorziet bovendien communicatiemateriaal waarmee de opticiens het recyclageprogramma gemakkelijk kenbaar kunnen maken aan hun klanten.

Wat gebeurt er met de ingezamelde brillen?

Yuma Labs verstuurt de ingezamelde brillen op CO2-neutrale wijze naar maatwerkbedrijf Nektari. De monturen die nog bruikbaar zijn, worden gedoneerd aan vzw’s zoals Eyes For The World die zich inzetten voor kansarme groepen in binnen- en buitenland en krijgen zo een tweede leven.

De niet meer bruikbare brillen worden door Nektari gesorteerd volgens materiaalsoort (metaal, kunststof of acetaat) en in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven gerecycleerd tot materialen waar Yuma Labs opnieuw brillen van maakt.

Opticiens die deel uitmaken van de Ever-community verminderen op die manier niet alleen hun afvalstroom, maar kunnen ook circulaire brillen aanbieden die gemaakt zijn van de afvalmaterialen die zij zelf hebben ingezameld.