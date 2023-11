Ziekenhuis aan de Stroom onderzoekt prostaattumoren met artificiële intelligentie

Het Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen, ontstaan door de samenwerking tussen ZNA en GZA Ziekenhuizen, gaat prostaattumoren analyseren met artificiële intelligentie. Dat meldt het ziekenhuis woensdag in een persbericht.

“Niet alleen de tumor wordt zo onderzocht, de artificiële intelligentie analyseert ook het verslag met de resultaten”, klinkt het. Een arts moet het hele verslag uiteraard wel nog valideren daarna.

Het Antwerpse ziekenhuis is zo het eerste in België dat met slimme software automatisch een rapport schrijft over een prostaattumor. Na de analyse van de tumor doet de artificiële intelligentie meteen een voorstel voor het verslag met gedetailleerde gegevens over het onderzochte weefselstaal.

Minder administratie voor de arts wil zeggen meer tijd voor de analyse van complexere tumoren. Dat is belangrijk gezien de schaarste aan pathologen. Wereldwijd is er een tekort, in België is het beroep officieel erkend als knelpuntberoep.

Dokter Frederik Deman van het lab anatomopathologie vond de keuze voor de technologie bij prostaatkanker een logische keuze. “Het is de meest voorkomende vorm van kwaadaardige kanker bij mannen”, weet de arts. “Dankzij de AI is de diagnose zowel sneller klaar als preciezer.”

Net zoals bij de slimme software voor borsttumoren, spoort de AI voor prostaattumoren kanker op in het weefselstaal. Daarnaast schat hij in hoe agressief de tumor is, of hij zich al heeft uitgebreid via de zenuwen van de prostaat en meet hij de hoeveelheid weefsel en de hoeveelheid kankercellen.

Elk jaar worden in Vlaanderen meer dan vijfduizend nieuwe gevallen van prostaatkanker geregistreerd. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is ongeveer zeventig jaar. Bijna de helft van de mannen krijgt de diagnose prostaatkanker onder de leeftijd van zeventig jaar. Bij een op de tien mannen is dat zelfs minder dan zestig jaar.