Colruyt test slimme winkelkar

De supermarktketen Colruyt start een test met een zelfontwikkelde slimme winkelkar. Die scant alle boodschappen die erin terechtkomen en rekent automatisch af bij het verlaten van de winkel, zo maakte het bedrijf woensdag bekend.

Volgens Colruyt gaat het om een primeur in België. De klant scant de barcode van de producten zelf in de met een tablet uitgeruste winkelkar en die controleert via gewichtsensoren en camera’s, en met de hulp van kunstmatige intelligentie (AI), op diefstal.

De vernieuwing zou op termijn een kassaloze winkelbeurt mogelijk kunnen maken: de afrekening kan automatisch gebeuren – onder andere via Payconiq – bij het verlaten van de winkel. Maar Colruyt benadrukt dat het niet zijn bedoeling is om alle kassa’s in de toekomst op te doeken.

Voorlopig kunnen producten zonder barcode, zoals groenten en fruit, wel nog niet automatisch gescand worden en moeten die nog aan de kassa gewogen worden. “We hebben een oplossing voorzien voor de toekomst”, benadrukt Colruyt-directeur Jo Willemyns. “De klant zal in eerste instantie zelf kunnen wegen op een speciaal daarvoor voorziene weegschaal in de versmarkt. Via een code op de weegschaal kan de klant zijn gewogen producten ingeven op de winkelkar om die aan zijn lopende rekening toe te voegen.”

In eerste instantie testen enkele medewerkers van Colruyt de slimme kar uit in de winkel in Halle, de thuisbasis van de retailer. Een grondige evaluatie moet uitwijzen of er later dit jaar al dan niet een test met klanten komt.

Begin vorig jaar startte Colruyt in Halle nog een test met slimme camera’s aan de kassa’s, waardoor het personeel voor de meeste producten niet langer handscanners moet gebruiken. Intussen is die technologie al uitgerold naar twintig winkels en blijft de retailer er verder op inzetten.