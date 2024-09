Kinderkamer wordt plekje voor jezelf!

Altijd al gedroomd van een eigen bibliotheek of inloopkast? Als de kinderen het nest verlaten, is dat dé gelegenheid om aan een of meerdere kamers een nieuwe bestemming te geven!



Het is zover! De kinderen zijn het huis uit en hebben zich na enkele maanden – we gaan even uit van het beste scenario – verwaardigd hun kamer leeg te maken. Allemaal ruimte die weer ter beschikking is en die je een nieuwe bestemming kunt geven. Plots is er plaats voor een inloopkast, een thuiskantoor, een home cinema of een hobbykamer … Stuk voor stuk verleidelijke opties. Maar op het risico af de pret te bederven, raden we je toch aan niet overhaast te werk te gaan en niet blindelings je eerste ingeving te volgen.

Praktisch nut vs. droom

Natuurlijk moet je jezelf af en toe iets gunnen. Maar als er een vertrek vrijkomt, is dat in de eerste plaats een kans om tegemoet te komen aan een dringende behoefte: een plek waar je rustig kunt werken, waar je je vele kleren kunt opbergen of waar vrienden en familie comfortabel kunnen overnachten. Vandaar dat je in eerste instantie beter goed nadenkt en focust op iets nuttigs, op opties die je dagelijkse leven vergemakkelijken. Zo niet loop je het risico dat je nadien toch nog een oplossing moet zoeken voor die dringende behoefte en dat je opnieuw tegen kosten aankijkt. Neem nu Ludo, die de kamer van zijn zoon ombouwde tot een sauna toen die naar het buitenland verhuisde. “Onze zoon vroeg: ‘Waar moeten wij nu slapen als we op bezoek komen?’ En gelijk had hij! Een paar jaar later zat er dan ook niets anders op dan te investeren in een tweede renovatie: de zolder omvormen tot logeerkamer.”

Komt er slechts een beperkt aantal vierkante meters vrij? Dan kun je een gemengde ruimte overwegen die diverse doeleinden dient. “Maar zoiets werkt alleen met een kamer die je niet intens of zelden gebruikt”, waarschuwt interieurstyliste Annick Oth. “Een voorbeeld: als je in een inloopkast een uitklapbed voorziet, kan die ook dienstdoen als logeerkamer. Heb je gasten? Geen probleem: daags voordien haal je je kleren uit de inloopkast en hang je ze in je eigen kamer. Maar als je een dressing combineert met een thuiskantoor, zullen de verschillende functies van het vertrek voortdurend door elkaar lopen. Dat zal je dagelijkse leven er niet prettiger op maken.”

Denk ook twee keer na of je keuzes wel relevant zijn. “Een thuisbioscoop kan op papier aanlokkelijk zijn. Maar als je grootouder bent of denkt te worden, zul je je kleinkinderen wellicht liever in het oog houden. En dat is makkelijker als ze tv kijken in de woonkamer dan ergens op de eerste verdieping.”

Raam de kosten!

Nóg een belangrijk facet om over na te denken alvorens de sprong te wagen: je budget. “Vaak staan mensen versteld van wat het kost om een kamer opnieuw in te richten en is het véél duurder dan gedacht”, erkent Marie Degaute van Marie’s Home, gespecialiseerd in binnenhuisinrichting en decoratie. Stel jezelf dus de vraag of het niet verstandiger zou zijn om het beschikbare budget te besteden aan de leefruimtes waar je elke dag vertoeft. De voorbije jaren zijn meubels, materialen en uurlonen immers fors duurder geworden.

Hoewel het altijd een optie is om je creativiteit de vrije loop te laten en te kiezen voor meubels die je zelf in elkaar zet of ergens voor een prikje op de kop tikt, is het cruciaal dat je vooraf weet hoeveel de herbestemming van het vertrek ongeveer zal kosten. Want je wil uiteraard niet eindigen met een half afgewerkte kamer en lukraak bij elkaar geraapt meubilair. Het is op dit punt zeker nuttig om een specialist in de arm te nemen: die zal niet alleen met een frisse blik naar het vertrek kijken, maar ook vrij nauwkeurig kunnen zeggen hoeveel een correcte en kwaliteitsvolle inrichting zal kosten. “Niets verplicht je om nadien daadwerkelijk met die specialist in zee te gaan: als die écht professioneel is, zal hij of zij perfect begrijpen dat je budget dat niet toelaat en aanvaarden dat het bij de kostenraming blijft.”

Klaar voor een nieuw interieuravontuur? Hierna enkele vuistregels die je, afhankelijk van de nieuwe bestemming van het vertrek, in acht moet nemen.

Een inloopkast

Een grote klassieker. Een walk-incloset brengt sereniteit in de slaapkamer, want die staat voortaan helemaal in het teken van rust en welbehagen. “Maatwerk mag dan al de beste oplossing zijn, echt verplicht is het niet”, stelt Annick Oth gerust. “Er zijn inloopkastmodules te vinden die je zelf in elkaar moet zetten, maar in dat geval moet je wel een aantal principes voor ogen houden.” De gouden regel is dat de inloopkast geen smalle gang mag worden met aan weerskanten meubels van vloer tot plafond. Een afwisseling van hoge kasten en lage commodes is ideaal. Ook mooi: een centraal blok, waarop je bijvoorbeeld de truien uitstalt die geschikt zijn voor het seizoen in kwestie.

Let er wel op dat de hoge kasten zo nauw mogelijk aansluiten op het plafond, liefst zonder tussenruimte, want dat wordt toch een stofnest. “Opteer je voor zelf te monteren meubels waarvan de hoogte vooraf vastligt, dan kan het interessant zijn om de eventuele lege ruimte tussen kast en plafond dicht te maken met een OSB-plaat.” Ook de verlichting is een aandachtspunt: bedoeling is dat die bijdraagt tot een goed gevoel. Is het licht te fel, dan zie je er na een korte nacht zo mogelijk nóg pipser uit. Niet bepaald opbeurend! Met enkele sfeerlampjes, een doordachte aankleding (behangpapier, tapijt) en her en der een toefje kleur diep je het feelgoodeffect uit. Bereken tot slot nauwkeurig hoeveel ruimte nodig is voor de deuren en hoever de meubels naar voren komen, want het is de bedoeling dat je voldoende bewegingsruimte hebt.

Hoe je een extra slaapkamer inricht, hangt af van de logés die erin zullen verblijven.

Logeerkamer

Hoe je een extra slaapkamer inricht, zal in grote mate afhangen van de logés die erin zullen verblijven. Gaat het vooral om volwassenen en/of om mensen die geen familie zijn? Dan is het zaak een vertrek te creëren dat enerzijds knus aanvoelt, maar anderzijds ook neutraal en sober genoeg om te vermijden dat je gasten het nare gevoel krijgen dat ze indringers zijn. Less is more: met zachte tinten en enkele goedgekozen, functionele meubels kom je al een heel eind. Een bed, twee nachttafels met nachtlampje, een makkelijke stoel en een meubel om een koffer uit te pakken. Spring zuinig om met decospullen!

Helemaal anders is het wanneer de kamer bestemd is voor kleinkinderen die komen logeren: in dat geval zullen de kleintjes in de wolken zijn met een ‘tijdcapsule’, een kamer die hun het gevoel geeft dat ze in mama’s of papa’s voetsporen treden. Met ingekaderde tekeningen, oude foto’s, speeltjes en souvenirs van je eigen, inmiddels volwassen kinderen kan je het vertrek de allure geven van een schatkamer. Bij twijfel over het type gasten kies je voor de gulden middenweg: een logeerkamer met een subtiele dosis nostalgische elementen …

Een home office of bib

“Beslis je om een vertrek om te vormen tot thuiskantoor? Pak de zaken dan niet halfslachtig aan en zet niet gewoon, zoals velen, een bureau ergens tegen een muur”, klinkt het bij Annick Oth. “Ga all the way en zet je bureau ministerieel in het midden van de kamer, met je bureaustoel tussen het bureau en de muur en eventueel aan de andere kant een stoel voor bezoekers”. Zit je met je rug naar het venster? Geen probleem: er zijn vandaag talloze modellen raambekleding waarmee je weerkaatsingen vermijdt. Je installeert je beter niet met je rug naar de deur, want dan voelt het onaangenaam wanneer iemand ‘jouw’ vertrek binnenkomt.

Pas op met een kamer op het zuiden: door de zon wordt je thuiswerkplek algauw bloedheet. Zonnewering is in dit geval een must.

Laat het licht binnen! Een vertrek herbestemmen beperkt zich niet altijd tot een nieuwe binneninrichting. Nu we almaar meer daglicht in onze woningen willen, kan het ook interessant zijn om na te denken over grotere raamopeningen en daaromtrent inlichtingen in te winnen. In twintig jaar tijd heeft zich in de sector van de (plat)dakvensters bijvoorbeeld een heuse revolutie voltrokken. Een enorm raam op zolder, een balkondakvenster of een heus inpandig dakterras in een zadeldak, ramen hoog boven je hoofd die je via draadloze bediening opent, sluit en verduistert … Vandaag kan het allemaal. Zo kun je een vertrek een volkomen nieuwe look geven en opwaarderen, zodat het nadien perfect rijmt met de bestemming die je voor ogen had.

Een televisiekamer

Moderne televisietoestellen nemen in de woonkamer soms veel plaats in. Mooi is anders. Voor echte cinefielen kan een home cinema dus een goed alternatief zijn. Met het oog op een optimale kijkervaring geef je, vooral dan voor plafond en zijmuren, de voorkeur aan donkere kleuren: zo vermijd je verblindende weerkaatsingen. Zorg dat je de ramen goed kunt verduisteren. Leg kamerbreed tapijt en hang dikke gordijnen om nagalm te vermijden. Je kunt ook enkele akoestische panelen aan het plafond hangen. Een videoprojector aan het plafond? Een scherm dat je moet afrollen? Die heb je niet meer nodig: er bestaan nu ultra short throw beamers, die vanaf enkele centimeters van de muur tekenen voor puike beeldkwaliteit. Zet het toestel op een laag meubel tegen een witte muur. En met het oog op een nóg betere weergave verf je de muur in kwestie met witte ‘home cinema muurverf’.

Een hobbykamer

Wil je iets doen met je handen (schilderen, een ambacht, naaien …), dan heb je vooral nood aan een praktisch vertrek met veel lichtinval. Je werkplek – meestal een tafel – moet groot zijn en zich centraal in het vertrek bevinden, omgeven door massa’s opbergruimte. Vergeet gesloten kasten: om snel de spullen te vinden die je nodig hebt, “gaat er niets boven rekken zoals je die in een garage zou zetten, gevuld met– al dan niet doorschijnende – genummerde dozen”, zo raadt Annick Oth aan.

In een hobbykamer zijn ramen van het grootste belang: je moet het vertrek immers goed kunnen verluchten om dampen van lijm, oplosmiddel, verf en co te laten ontsnappen. Via grote vensters (zie kader) stroomt het daglicht binnen dat nodig is voor precisiewerkjes en voor een correcte weergave van kleuren. Besteed ook veel aandacht aan het kunstlicht, want op donkere dagen wil je natuurlijk zo weinig mogelijk schaduwzones. ●

